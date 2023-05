Aéroport de Beauvais : "On ne peut pas supporter plus de bruit", déplore une association de riverains

En 2022, l'aéroport de Beauvais a enregistré 4,33 millions de passagers. Des vols de plus en plus nombreux et qui se diversifient au fil du temps, mais ne font pas le bonheur de tous. Depuis plusieurs dizaines d'années, des collectifs de riverains dénoncent les nuisances de l'aéroport qu'ils subissent tous les jours.

ⓘ Publicité

En plus de la pollution de l'air, ces atterrissages et décollages permanents sont une véritable pollution sonore. "On ne peut pas supporter plus de bruit !", explose Dominique Lazarski. Elle vit à Milly-sur-Thérain, à une dizaine de kilomètres des pistes, et préside l' Association de défense de l'environnement des riverains de l'aéroport de Beauvais-Tillé (Adera). "L'été dernier, c'était insupportable, raconte-t-elle. De 22 heures à minuit, les avions grondaient dans le ciel, comme s'il y avait de l'orage. C'était incessant."

L'une des pancartes brandie lors des rassemblements de l'Adera. © Radio France - Lou Momège

Face à la croissance continue de l'aéroport, les craintes des riverains redoublent. Les associations prévoient 50 000 mouvements (atterrissages et décollages) par an d'ici 2050 à Beauvais, contre 29 000 mouvements aujourd'hui. Ce qui préoccupe Dominique, consciente des risques pour la santé qu'une telle exposition peut entraîner. "Le bruit a un impact sur les maladies cardio-vasculaires développées par les riverains, assène-t-elle. Il y a une augmentation de ces maladies autour des aéroports." La pollution sonore cause la mort prématurée de 12 000 personnes chaque année en Europe.

Plusieurs collectifs de riverains réclament donc un meilleur encadrement du couvre-feu de l'aéroport, pour limiter davantage les déplacements dans la nuit. Ils demandent également de plafonner le nombre de décollages et d'atterrissages à 32 000 par an à Beauvais.