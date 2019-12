Ce dimanche matin le brouillard s'est installé sur le littoral et sur l'aéroport Biarritz-Pays Basque. Conséquence: des vols ont été déroutés sur l'aéroport de Pau, et un a même dû être annulé.

Aéroport de Biarritz: deux vols déroutés et un annulé à cause du brouillard

L'éternel problème du brouillard sur l'aéroport de Biarritz-Pays Basque revient sur le tapis. Ce dimanche matin, un épais brouillard a cloué plusieurs appareils au sol, et des passagers ont dû attendre que la météo s'améliore pour pouvoir décoller.

Deux vols déroutés, et un annulé

Deux avions, celui de Charleroi qui devait atterrir à Biarritz à 9h40 a finalement été dérouté deux heures plus tard sur l'aéroport de Pau. Même chose pour le vol de Paris Charles de Gaulle de 9h55 finalement dérouté à 11h40 chez les voisins Béarnais.

Conséquence collatérale, ce même avion n'a pas pu faire sa rotation et repartir pour la capitale depuis Biarritz, il a donc été annulé. C'était l'avion de Corinne, qui vient de région parisienne. Arrivée tôt le matin à l'aéroport elle raconte. "On a d'abord été enregistrés, et de demi heure en demi heure l'avion a été retardé, pour finalement nous dire qu'il était annulé". La compagnie lui a alors édité un nouveau billet pour la fin d'après midi.