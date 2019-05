Aéroport de Bordeaux : Air Transat ouvre quatre vols par semaine à destination de Montréal

La compagnie canadienne Air Transat a lancé mi-mai quatre vols directs chaque semaine à destination de Montréal et au départ de Bordeaux.

Air Transat propose quatre vols directs chaque semaine, de mi-mai à mi-octobre 2019, entre Bordeaux et Montréal.

Bordeaux, France

L'aéroport de Bordeaux Mérignac étoffe son offre de départs. Depuis mi-mai et jusqu'à mi-octobre 2019, Air Transat propose quatre vols directs entre Bordeaux et Montréal chaque semaine, soit un vol de plus que l'année dernière.

Les départs de Bordeaux se font les lundis, mercredis, jeudis et samedis. Depuis Montréal, les départs sont les mardis, vendredis et dimanches. Cependant, aucune ligne depuis Bordeaux vers le Canada n'est prévue en hiver. Selon la compagnie Air Transat, il n'y a pas suffisamment de demandes pour cette période.

Les prix des billets démarrent à 370 euros pour la classe économique et vont de 800 et 900 euros pour la classe club.

Sur les vols entre Bordeaux et Montréal, il y a autant de passagers canadiens que français. © Radio France - Louise Buyens

Bientôt de nouvelles liaisons outre-Atlantique ?

Il y autant de Canadiens qui arrivent chez nous que de Bordelais qui partent découvrir Montréal et pourquoi pas les Etats-Unis. Pascal Personne, le directeur de l'aéroport de Bordeaux, souhaite, depuis longtemps, ouvrir une ligne directe vers New-York. En attendant, la ligne à destination de Montréal sert de porte d'entrée vers l'Amérique du Nord.

Un nouvel avion plus écolo

Ces vols estivaux s'accompagnent de l'arrivée d'un tout nouvel avion : l'Airbus A321neoLR a récemment rejoint la flotte d'Air Transat. Il est plus petit et permet d'augmenter la fréquence des vols sans changer le nombre de passagers.

L'engin peut accueillir jusqu'à 200 passagers, au lieu de 250 sur l'A310, un avion qu'utilise aussi la compagnie canadienne. Ce nouvel engin est plus également écologique puisqu'il consomme 30% de kérosène de moins par passager et par kilomètre par rapport aux autres avions d'Air Transat.

L'A321neo LR peut accueillir jusqu'à 200 passagers. © Radio France - Louise Buyens