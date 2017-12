L'aéroport de Bordeaux-Mérignac vient de battre un nouveau record de fréquentation, avec six millions de voyageurs transportés depuis le début de l'année, dont la moitié à l'international . Le développement des destinations low-cost explique en grande partie cet essor.

Mérignac, France

Un nouveau record de fréquentation pour l'aéroport de Bordeaux-Mérignac : il vient de franchir le cap des 6 millions de passagers transportés en 2017 , soit un million de voyageurs gagné en deux ans . Ce record a été fêté ce mercredi midi dans le hall de l'aéroport en présence de nombreux invités.

L'évolution est impressionnante : en 8 ans, le trafic a augmenté de 80% , le nombre de destinations est passé de 38 à 90, et le nombre de compagnies implantées à Bordeaux de 18 à 31. 2017 a notamment vu l'arrivée de la compagnie allemande Lufthansa et de Wizz Air, la première compagnie low-cost d'Europe de l'Est.

La moitié de ces six millions de passagers voyage à l'international, et cette croissance est due principalement à l'essor des vols vers ou en provenance de l'étranger : encore 14 ouvertures de ligne depuis le début de l'année. Ce sont désormais 13 hubs qui sont desservis au départ de Mérignac.

Le low-cost et l'international dopent la fréquentation

Les compagnies low-cost se taillent la part du lion, avec une soixantaine de destinations proposées. Elles assurent désormais un vol sur 4 sur l'aéroport bordelais, et voit leur activité augmenter d'année en année. Volotea progresse ainsi de 48% en un an, et Ryanair de 26%.

C'est un record qui fait plaisir, car il valide la stratégie adoptée depuis longtemps : se déployer à l'international pour capter toujours plus de lignes, créées à la fois par des compagnies low-cost et par des compagnies de réseaux. - Pascal Personne, le directeur de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac

Pascal Personne, le directeur de l'aéroport , pendant son discours © Radio France - Pierre-Marie Gros

Seule ombre au tableau : la baisse du nombre de passagers vers Paris depuis ce été et l'ouverture de la LGV Paris-Bordeaux. Les responsables de l'aéroport le reconnaissent : c'est parce que l'aéroport de Mérignac a su se diversifier et multiplier les vols vers l'étranger qu'il arrive à résister aujourd'hui à la concurrence du TGV.

Peut-être imaginions-nous une concurrence plus importante encore, mais nos efforts ont payé, et les compagnies que nous avons attirées sont ravies de leurs résultats. - Jean-Luc Poiroux, le directeur du développement commercial de l'aéroport.

"Nous sommes dans un cercle vertueux, où l'arrivée de compagnies attire des compagnies" Jean-Luc Poiroux, directeur du développement commercial de l'aéroport Copier

L'objectif pour la suite est déjà fixé : atteindre en 2022 le cap des huit millions de passagers annuels . Et pour cela, l'aéroport de Bordeaux Mérignac va se lancer à présent dans un vaste chantier d'agrandissement : 130 millions d'euros vont être déboursés sur 6 ans pour construire de nouveaux bâtiments. Une "jetée internationale" , un bâtiment de 2 000 mètres carrés, va être créée à côté du Hall A, près de la tour de contrôle. Puis sera lancé les travaux d'extension de Bill, le terminal low-cost, qui va quasiment doubler de surface. Enfin, un nouveau terminal de jonction va être construit entre les halls A et B.

La desserte de l'aéroport va également être améliorée, avec à terme la création de nouveaux accès à l'aéroport et aux zones d'activité autour. La mise en service de l'(extension de la ligne B du tramway est prévue en 2021, une liaison de bus à haut niveau de service est en projet pour rejoindre la gare de Pessac-Alouette, puis en train la gare St Jean.

C'est un peu gagnant-gagnant : le développement de l'aéroport profite à l'attractivité de la Métropole, mais l'attractivité de la Métropole entretient le succès de l'aéroport. Nous sommes donc solidaires, c'est pourquoi nous investissons. - Alain Juppé, maire de Bordeaux et président de Bordeaux-Métropole.