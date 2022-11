Aéroport de Bordeaux-Mérignac : des riverains demandent l'arrêt des vols de nuit

Les restrictions sanitaires sont levées depuis quelques mois et les passagers font leur retour à l'aéroport de Bordeaux-Mérignac ! Ce sont les riverains des pistes qui en sont témoins. Depuis 2019 les nuisances sonores avaient fortement diminuées, elles remonteraient en flèche selon l'association eysino-haillanaise de défense contre les nuisances de l’aéroport (plusieurs centaines d'adhérents).

"Le trafic aérien est en train de retrouver son niveau de 2019 soit 84.000 décollages et atterrissages par an" disent les riverains. Et les compagnies low-coast annoncent de nouvelles destinations. De quoi inquiéter l'association qui demande, à minima, l'arrêt des vols de nuit.

Nous demandons l'arrêt des vols de nuit entre 23 heures et 6 heures du matin - Jean-Claude Godain, président de l’AEHDCNA

Le directeur de l'aéroport Simon Dreschel conteste les chiffres de l'association. Sur la fréquentation de l'aéroport il estime qu'elle est encore loin d'avoir retrouvé son niveau de 2019. Selon lui 5 millions de passagers auront emprunté les installations portuaires cette année contre 8 millions en 2019. En revanche il estime nécessaire de réduire les vols de nuit.

On a mis en place un dispositif de modulation tarifaire pour faire en sorte que les aéronefs les plus bruyants et qui volent la nuit payent des redevances plus élevées - Simon Dreschel, directeur de l'aéroport

La crainte de l'association des riverains c'est aussi la disparition de la piste dite sécante, perpendiculaire à la piste principale. Elle permet d'accueillir 15 à 20 % du trafic mais cette aire d'envol est menacée de fermeture au profit peut-être de la création d'une nouvelle piste parallèle ... Dans l'axe des habitants excédés qui n'auraient pas fini de se plaindre du bruit !