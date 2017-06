Aéroport de Bordeaux-Mérignac : deux lignes de plus pour la Corse

A partir du 2 juillet, la compagnie aérienne Air Corsica ouvre deux liaisons directes estivales Bordeaux-Ajaccio et Bordeaux-Calvi. Au total, quatorze nouvelles lignes européennes seront disponibles cet été depuis Bordeaux.

En desservant la ville de Calvi, la compagnie Air Corsica entend donner le premier accès direct à la Balagne (région Corse) depuis Bordeaux. Quant à Ajaccio, il s’agira d’élargir l’offre pour un aéroport qui compte déjà deux autres compagnies sur le trajet, Volotea et Air France. Période test, les résultats de cet été détermineront si Air Corsica s’installera durablement à Bordeaux. "Après les résultats de cette année, nous réfléchirons à la façon d’accroître notre offre pour 2018 " s’enthousiasme Hervé Pierret, directeur général de la compagnie. Pour cet été, le taux de fréquentation devrait être de 75%. Mais selon la compagnie, "une ligne devient rentable au bout de quatre ans".

"La concurrence fait du bien"

L’objectif de l’aéroport est clair : poursuivre sa croissance sur un maximum de lignes. Au-delà de la Corse, l’aéroport souhaite irriguer au maximum les destinations à l’étranger. Cette stratégie a du succès et le nombre de passagers augmente d’année en année (5,8 millions de voyageurs en 2016.) Cet été, l’aéroport propose 110 destinations. Quatorze nouvelles lignes viennent ou vont être créées : Bergame, Bucarest, Budapest, Copenhague, Malte… Air Corsica est la 32ème compagnie à s’établir à Bordeaux. Pour Pascal Personne, président de l’aéroport, il n’y a pas de mauvaise concurrence : "La concurrence fait du bien. Elle apporte de nouveaux trafics pour différents types de clientèles : familiales et business". L’aéroport souhaite s’ouvrir davantage à l’Europe et ne compte pas s’arrêter là.