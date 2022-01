Aéroport de Bordeaux-Mérignac : les élus et riverains veulent peser pour garder la piste sécante

Près de 200 personnes se sont rassemblées au Haillan (Gironde), pour discuter à propos du projet de suppression de la piste sécante de l'aéroport Bordeaux-Mérignac. Le trafic se reporterait sur la piste principale et les nuisances sonores seraient plus importantes pour 88 000 riverains.

Élus et habitants du Haillan et Eysines se sont réunis pour évoquer le sujet de la suppression de la piste sécante à l'aéroport Bordeaux-Mérignac.

La mobilisation continue contre la fermeture de la piste sécante de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac. Ce samedi, ils étaient près de 200, habitants et maires des communes concernées (Le Haillan, Eysines, Parempuyre, Blanquefort, Bruges, St Jean d'Illac et celui de Saint-Médard-en-Jalles en soutien), à débattre de ce qui pourrait devenir une réalité dans quelques années. Si le projet aboutit, l'aéroport ne garderait donc qu'une seule piste sur deux. L'autre, la piste sécante, qui représente 15% du trafic aérien bordelais - soit un avion sur six - serait supprimée. Il s'agit d'une volonté du ministère des Transports depuis trois ans. "C'est une entreprise différente des autres, rappelle Andréa Kiss, maire du Haillan. L'État détient 50%, la Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI) possède 25% et les collectivités territoriales ont 25% de l'aéroport."

Bloquer l'aéroport serait une solution. Si quelques avions partent à vide, l'aéroport va avoir des comptes à rendre - Jean-Claude Godain, président de l’Association de défense contre les nuisances de l'aéroport

Même s'il prend le soin de préciser que "c'est bien l'État qui décide dans ce dossier, il y a un scénario préférentiel. Effectivement, la fermeture de la sécante a été évoquée dans ce scénario, mais rien n'est fait", martèle le Directeur général de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac, Simon Dreschel. La question qui se pose désormais porte sur le poids que les riverains vont réussir à faire peser dans ce débat. L'argument des chiffres commence à s'essouffler même s'il reste impressionnant : 88 000 habitants sont dans ce couloir aérien et ils vont avoir plus de 200 avions passer au dessus de leur toit, par jour.

Avec 80 000 mouvements quotidiens, il est difficile d'ignorer les nuisances sonores. "J'habite depuis 20 ans dans ce couloir aérien. Mais depuis cinq ans et l'arrivée des compagnies low-cost, c'est infernal. L'été, on n'entend pas la télévision si on a la fenêtre ouverte", raconte une habitante d'Eysines. Selon les estimations soulignées par les riverains, le niveau des décibels pourrait tripler avec l'adoption de ce projet.

Des manifestations ? Des blocages ?

Comment se faire entendre ? Les riverains ont lancé pétition en ligne qui compte près de 800 signatures en quatre jours. Un ratio intéressant mais qui pèse difficilement dans le débat. "Bloquer l'aéroport serait une solution. Si quelques avions partent à vide, l'aéroport va avoir des comptes à rendre", avance Jean-Claude Godain, président de l’AEHDCNA (Association Eysino-Haillanaise de défense contre les nuisances de l'aéroport).

Tu te souviens quand j'ai dit qu'on irait faire les Femen sur un rond-point ? - Andréa Kiss, maire du Haillan

Les élus paraissent frileux à l'évocation de solutions aussi radicales. La maire du Haillan ironise en s'adressant à l'édile d'Eysines : "Tu te souviens quand j'ai dit qu'on irait faire les Femen sur un rond-point ?" Christine Bost, maire d'Eysines, se dit prête à se joindre à l'association s'ils ne sont pas entendus. Dans ce cas, s'ils vont sur le rond-point de Thalès et Dassault, Christine Bost assure qu'elle sera de la partie.

Elle et les riverains se demandent aussi pourquoi les trois députés de ces circonscriptions sont si discrets sur le sujet. Les différents maires relèvent qu'ils seront bien obligés d'en parler pour les élections législatives. Une réunion doit avoir lieu entre les maires concernés et les autorités aéroportuaires le 1er mars.