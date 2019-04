Aéroport de Bordeaux : Ryanair ouvre sa base à Bordeaux et lance 20 nouvelles lignes

La compagnie low-cost irlandaise accélère son déploiement à Bordeaux. Elle disposera cet été de trois avions sur place et proposera jusqu'à 37 lignes différentes l'automne prochain.

C'est la deuxième base de Ryanair en France, après celle qui vient d'ouvrir à Marseille. La première compagnie low-cost européenne en nombre de passagers n'était plus présente dans le pays depuis 8 ans. Elle signe son retour et dispose désormais de deux avions à Bordeaux. Ce qui lui permet d'enrichir sa gamme de destinations. Elle va opérer immédiatement 29 lignes, dont 20 nouvelles. Et ce n'est qu'un début. "Avec l'arrivée d'un troisième avion avant la fin du programme Eté, explique Pascal Personne, le directeur de l'aéroport de Bordeaux, le réseau de Ryanair s'enrichira encore de 8 nouvelles destinations pour atteindre 37 lignes régulières cet automne". Ryanair a investi 200 millions de dollars (178 millions d'euros) pour cette base bordelaise qui représente la création de 60 nouveaux emplois sur place.

20 nouvelles lignes

Voici les nouvelles destinations desservies par Ryanair : Bari (2 vols par semaine), Cologne Bonn (3), Copenhague (3), Dublin (2), Faro (2), Fès (2), Cracovie(2), Lamezia (2), Lisbonne (5), Malaga (3), Manchester (2), Marrakech (2), Marseille (quotidien), Mykonos (1), Nantes (4), Naples (2), Ouarzazate (2), Tanger (2), Valence (2) et Venise Trévise (3)

Ryanair table sur 1,4 millions de passagers transportés cette année à Bordeaux.