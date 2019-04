Aéroport de Bordeaux : Volotea lance trois nouvelles destinations

La compagnie low-cost espagnole Volotea fête les six ans de sa base installée à l'aéroport de Bordeaux et à cette occasion, elle lance trois nouvelles lignes à destination de Vienne, Pula et Lanzarote.

Mérignac, France

2019 est placée sous le signe du développement pour Volotea. La compagnie low-cost espagnole lance trois nouvelles lignes qui vont compléter les 30 destinations déjà existantes. Le premier vol à destination de Vienne décolle ce vendredi, suivi par Lanzarote (Canaries) ce samedi, puis Pula (Croatie) le 5 juin. Ces trois lignes sont pour l'instant ouvertes jusqu'à fin octobre mais Volotea pense les reconduire cet hiver. Afin de répondre à cette offre renforcée, la compagnie ajoute un quatrième avion sur le tarmac bordelais cette année.

Six ans de développement à Bordeaux

La compagnie fête cette année le sixième anniversaire de sa base installée à Bordeaux où elle emploie 120 personnes, dont 30 ont été recrutées en 2019. En six ans, la base bordelaise a atteint plus de 2,5 millions de passagers. Un chiffre qui a été multiplié par dix depuis 2013. Cette année, la compagnie table sur 800 000 passagers, soit 100 000 de plus qu'en 2018.

Volotea a toujours été convaincu du fort potentiel de l'aéroport de Bordeaux Mérignac et de sa région." - Pierfrancesco Carino, directeur des ventes chez Volotea.

Avec l'arrivée concurrente d'une base Ryanair à Bordeaux début avril, Volotea compte rester dans la course en misant sur un positionnement différent de ses concurrents : "on développe les capitales régionales et européennes. On s'installe là où il y a peu ou pas d'offre. Sur les 30 destinations que nous offrons, 14 sont exclusives, nous sommes les seuls à y aller", détaille Pierfrancesco Carino.

Volotea bénéficie d'une croissance quasi continue depuis son arrivée à Bordeaux. "C'est une compagnie qui contribue à l'ouverture du réseau de notre aéroport", se félicite Pascal Personne, le directeur de l'aéroport de Bordeaux. Il faut dire que 22% de la croissance de l'aéroport de Bordeaux est générée par la compagnie low-cost espagnole.