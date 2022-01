Transport aérien : la fréquentation de l'Aéroport de Brive s'envole et atterrit au gré des vagues du Covid-19

L'aéroport de Brive-Vallée de la Dordogne vient de renouveler l'exploitation de la ligne Brive-Paris pour les quatre prochaines années avec la compagnie Amélia, qui n'est pas inconnue sur la plateforme de Birve "puisqu'elle opérait déjà depuis plus d'un an et demi cette liaison pour le compte d'Air France" a expliqué ce mercredi matin le Président du syndicat mixte de l'aéroport Julien Bounie, invité de France Bleu Limousin. "Donc _ça ne changera rien pour le passager_, qui montera dans le même avion, un Embraer de 50 places, et il pourra tout de même réserver ses billets sur le site d'Air France, donc c'est vraiment neutre pour les passagers" a-t-il expliqué.

Chaque fois que le Ministre de la Santé ou le Premier Ministre annoncent prendre la parole, on voit les réservations qui fluctuent...

"Nous avons resigné l'OSP (Obligation de Service Public) sur la base de trois rotations par jour, en ce moment avec le mode dégradé lié à la crise du Covid-19, nous en sommes à deux liaisons par jours, une le matin, une le soir, et nous remonterons à trois rotations en mars" a précisé Julien Bounie.

Côté fréquentation, après une année 2020 en berne, la plateforme avait retrouvé pas mal de voyageurs l'an passé. Selon Julien Bounie, il y avait eu 98.000 voyageurs par an avant la crise, en 2019, 26.000 en 2020, et 45.000 passagers sur l'année 2021. Une certaine reprise a donc été enregistrée l'an passé "surtout à partir de septembre, où on repartait sur de bonnes bases", mais cette cinquième vague et le variant Omicron perturbent cette dynamique. "On sent bien que chaque fois que le Ministre de la Santé ou le Premier Ministre annoncent prendre la parole, on voit les réservations qui fluctuent et on a quand même pas mal d''annulations" déplore Julien Bounie.

Entrée en service de la liaison vers Bruxelles le 28 mars

Quant aux perspectives d'ouvrir de nouvelles lignes, une liaison vers Bruxelles est toujours d'actualité, "elle ouvrira le 28 mars au 30 novembre", avant une ouverte peut-être à l'année selon son éventuel succès, dont Julien Bounie ne doute pas : "il y a 1300 résidences secondaires belges sur la Corrèze, le Nord du Lot et l'Est de la Dordogne, et vous avez aussi toutes les personnes qui prenaient la ligne TGV Brive-Lille, puisque l'aéroport de Charleroi est à quarante-cinq minutes de Lille, toutes ces personnes là peuvent être intéressées par prendre l'avion" a-t-il conclu.