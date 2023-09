Aéroport de La Rochelle - Île de Ré : le trafic aérien en hausse à la fin de l'été

A l'aéroport de La Rochelle, le nombre de passagers transportés entre janvier et août 2023 s'élève à plus de 182 000 personnes, contre un peu plus de 184 000 à la même période en 2023

Dans la petite salle de conférence de l’ Aéroport de La Rochelle – Île de Ré , Thomas Juin, directeur de l'aéroport de La Rochelle, ne cache pas sa joie. Après 3 années à tourner au ralenti, le trafic aérien a quasiment retrouvé son niveau d'avant la crise sanitaire et il a même atteint des sommets en juillet et août. "On est à 4,8% au-dessus du trafic à cette période en 2019, qui est l’année de référence maintenant dans l’aérien, se réjouit-il. Août est un record de trafic sur un mois, encore jamais atteint. On s’est rapproché des 50 000 passagers, ce qui est du jamais vu, donc on est très satisfait de cette saison !"

Gros marché britannique

Les trois lignes intérieures proposées par l’aéroport, à destination de Lyon, Nice et Marseille, représente un peu plus d’un quart du trafic en 2023. Mais le plus gros marché cette année, ce sont les Britanniques, qui ont boosté la fréquentation de l'aéroport. "Après ces années d’inquiétude avec le Brexit, on a une reprise très forte avec le Royaume-Uni, explique Thomas Juin. Londres est la première destination de toutes nos lignes." Sur les quatre aéroports desservis depuis La Rochelle, cela représente plus de 55 000 passagers, soit le tiers du trafic annuel.

Les performances du Stade Rochelais et le début de la Coupe du Monde de Rugby ont aussi pu jouer : "Avec tous ces événements rugbystiques, nous avons eu beaucoup de vols, notamment avec l’Irlande." La liaison avec la ville de Cork, ouverte il y a trois mois, affiche par exemple le meilleur taux de remplissage pour ses vols, avec des avions pleins à plus de 90%. Dublin pointe en quatrième position, à plus de 85%.

"On vise un record de trafic"

Pour la suite, la direction de l’aéroport veut continuer sur cette lancée. "On ne veut pas, comme on dit, vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué, sourit Thomas Juin. Mais oui, on vise un record de trafic en 2023 si on n’a pas d’ici là des situations qui viennent poser problème." Il y a cinq ans, le nombre de passagers avait dépassé les 240 000 personnes. Il faudra que 60 000 voyageurs transitent par le terminal aérien rochelais d’ici la fin de l’année pour atteindre ce chiffre. Malgré l’impact écologique de l’aviation, l’aéroport compte notamment sur la prolongation des vols vers Marseille et Porto pendant l'hiver, et une offre tarifaire qui s’adresse à un public le plus large possible pour la ligne à destination de Lyon.