Aéroport de Lyon-Saint-Exupéry : un nouveau terminal et de nouvelles destinations

Une partie de l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry fait peau neuve. Le nouveau "hall B" du terminal T1 est mis en service ce mardi 11 avril.il remplace le T3 provisoire utilisé par les compagnies low-cost. Philippe Bernand, le président du directoire des aéroports de Lyon détaille ces nouveautés.

Du nouveau à l’aéroport de Lyon-Saint-Exupéry : symbole de sa bonne santé économique, l'aéroport modernise ses aires d'accueil des passagers. Ce mardi 11 avril, le "hall B" du terminal T1 entre en activité. Il remplace ce qu'on appelait jusqu'alors le T3 qui était en réalité un chapiteau provisoire en place depuis près de 10 ans. Ce nouveau T1 hall B est réservé aux vols low-cost des compagnies easyJet, transavia, Air Arabia, Pegasus. Pour autant, les travaux ne sont pas terminé, comme le souligne Philippe Bernand, président du directoire des aéroports de Lyon : " l'objectif est de relier le hall A et le nouveau hall B de ce T1 rénové". Ce sera le cas d'ici quinze mois environ. Par ailleurs la destruction du chapiteau du T3 commencera dès ce mercredi. Des fléchages ont été installés pour guider les passagers qui se sentiraient un peu perdus avec ces nouveautés. Retrouvez les plans d'accès et de circulation dans l’aéroport en cliquant ici.

plan de la nouvelle organisation du T1 de l'aéeport de Lyon Saint Exupéry - © Aéroports de Lyon

Cette nouvelle structure s'accompagne aussi de l'ouverture de nouvelles lignes. En juin, ce seront les destinations de Varsovie et de Fès qui seront désormais accessibles, avec deux vols par semaines. Et puis, les lignes de Londres, Pragues et Monastir seront renforcées et celle de Moscou passera en vol quotidien.