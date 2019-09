Aéroport de Nantes : 50% des vols retardés suite à une panne informatique

Une gigantesque panne informatique a touché plusieurs aéroports français et européens, ce dimanche. Nantes n'a pas été épargnée. Environ 50% des vols ont été retardés et 8 ont du être annulés. Un retour à la normale est espéré dans la soirée.

Nantes

Les derniers vacanciers qui devaient prendre l'avion pour rentrer chez eux, à la veille de la rentrée des classes, ont du prendre leur mal en patience, ce dimanche. Une panne informatique de grande ampleur a perturbé le trafic aérien français et européen. L'aéroport de Nantes-Artlantique a lui aussi été touché et des dizaines de vols ont été retardés.

Un retour à la normale espéré dans la soirée

Sur les réseaux sociaux, des dizaines d'internautes ont déploré le retard de leur(s) avion(s). Certains ont du patienter jusqu'à 4 heures avant d'arriver à destination. En cause, une panne du système de transmission des plans de vols des compagnies aériennes aux centres de contrôle avant le décollage, selon la Direction générale de l’aviation civile (DGAC).

L'aéroport de Nantes indique que 50% des vols ont été retardés d'en moyenne "une heure à une heure et demi". Huit vols ont même du être supprimés en provenance et à destination de Londres Newton, Londres Gatwick, Montpellier et Olbia, en Sardaigne. La situation n'était toujours pas réglée à 18 heures, ce dimanche. "Mais tout devrait rentrer dans l'ordre dans la soirée", indique-t-on à l'aéroport.