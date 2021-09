Aéroport de Nantes-Atlantique : la piste sera bien allongée de 400 mètres

On y voit plus clair sur le réaménagement de l'aéroport de Nantes-Atlantique après une réunion du comité de suivi ce lundi. La piste sera bien rallongée de 400 mètres et le couvre-feu pour les avions entrera en vigueur au printemps prochain.

On y voit plus clair sur le réaménagement de l'aéroport de Nantes-Atlantique après la réunion du comité de suivi de ce lundi, deux ans après les engagements pris par l'État suite à l'abandon du projet de transfert de l'aéroport à Notre-Dame des Landes. Là où il y avait un doute ces derniers mois, c'est sur l'allongement de la piste. Il est confirmé.

Des avions plus haut au-dessus de Nantes et Saint-Aignan

La piste va bien s'allonger de 400 mètres vers le sud pour permettre aux avions de passer plus haut au-dessus de Nantes mais aussi au-dessus de Saint-Aignan-de-Grandlieu au moment de l'atterrissage quand ils font le plus de bruit. Et ça, ça devrait améliorer la vie de près de 26.000 habitants de l'agglomération nantaise qui vont sortir de la zone de bruit, ce qui représente une baisse de 35%. Une partie des habitants de Bouguenais et de Rezé entendront aussi moins les avions.

Deux trajectoires à l'atterrissage par le nord

À partir de l'été 2026, ils suivront deux trajectoires pour les atterrissages par le nord : la même qu'actuellement dans 50% des cas, quand la météo sera bonne, donc avec un virage un peu avant de se poser, grâce à une nouvelle dérogation. Ce n'est que quand elle sera mauvaise que les avions atterriront par le nord dans l'axe de la piste, en passant au-dessus du centre-ville de Nantes, pour pouvoir utiliser les systèmes de guidage.

Couvre-feu au printemps prochain

Ce qui doit commencer bien plus tôt, dès le printemps prochain, c'est le couvre-feu. Plus aucun avion entre minuit et 6h du matin, sauf urgence. Les avions les plus bruyants seront eux interdit dès 22h.

Des avions qui seront moins nombreux que prévu. Les prévisions de trafic ont été revues à la baisse à l'horizon 2040 : moins 13% pour le nombre d'atterrissages et de décollages - 77.000 par an - et moins 6% pour le nombre de passager, en dessous des 11 millions.

Six propriétaires ont demandé à l'État de racheter leur logement

Au niveau des compensations mises en place par l'État. Il y a eu 6 demandes sur 48 possibles pour ce qui concerne le droit de délaissement, c'est-à-dire des propriétaires qui demandent à l'État de racheter leurs maisons (quatre à Saint-Aignan et deux à Bouguenais) et 3 demandes pour des aides à la revente, c'est-à-dire des compensations de l'État pour la perte de valeur du logement (deux à Bouguenais et un à Saint-Aignan). Le préfet de Loire-Atlantique, Didier Martin, espèrent pouvoir apporter leurs chèques aux propriétaires concernés d'ici la fin de l'année.

Suite à ce comité de suivi, deux réunions publiques d'information sont organisées ce mardi 21 et ce jeudi 23 septembre. Ça se passe sur internet, sur le site du réaménagement de l'aéroport.