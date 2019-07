Aéroport de Nantes-Atlantique : les riverains n'en peuvent plus du bruit

Bouguenais, France

La concertation publique qui avait été lancée le 27 mai 2019 sur le réaménagement de l'aéroport de Nantes prend fin ce mercredi 31 juillet. Au programme de ce projet : la rénovation de l'aérogare et surtout trois hypothèses pour la piste. Les avions qui atterrissent à Nantes-Atlantique survolent Nantes, Rezé, Bouguenais, ou encore Saint-Aignan-Grandlieu très près du sol, ce qui provoque d'importantes nuisances pour les riverains.

Un avion passe au dessus de Trentemoult, à Rezé, à 8h30 du matin. © Radio France - Sixtine Lys

Il y a sept ans, Marie-Françoise Fiolleau a dû déménager à Bouguenais, c'est la commune où est installé l'aéroport Nantes-Atlantique. "J’avais fait ce choix parce que _je savais que l'aéroport devait être transféré à Notre-Dame-des-Landes_. J'ai visité la maison vers 14H, donc il n'y avait aucun avion qui passait."

J'ai visité la maison vers 14H, donc il n'y avait aucun avion qui passait"

Elle vient signer pour l'achat de la maison à la même heure. Au moment d'emménager, et au premier passage des avions, c'est la déconvenue. "C'est impressionnant. Certains jours, quand le ciel est bouché, ils volent très bas. Vous pouvez voir tous les détails de l'avion." Elle ne peut pas petit-déjeuner sur sa terrasse ou regarder la télévision la fenêtre ouverte. "Le pire, c'est le soir à partir de 16H, c'est sans discontinuer."

Marie Françoise fait partie du Collectif des Citoyens Exposés au Trafic Aérien, le COCETA. Son président Joël Sauvaget : "Au fur et à mesure on va faire un autre Goussainville, c'est une ville à Roissy qui est _devenue une ville fantôme_. Si on laisse faire se développement, c'est ce qui va se passer à Bouguenais et à Saint-Aignan-Grandlieu". Le collectif ne veut pas du réaménagement de Nantes-Atlantique, et réclame toujours le transfert.