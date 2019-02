Aéroport de Nantes-Atlantique : les sept résolutions des élus du sud Loire

Rezé, France

Les maires de quinze communes situées au sud de la Loire et à proximité de l'aéroport de Nantes-Atlantique, mais aussi des conseillers départementaux, ont présenté, ce lundi à la mairie de Rezé, une contribution des élus et des citoyens avant le démarrage de la concertation sur le projet de réaménagement de l'aéroport. Il s'agit de sept résolutions issues des réunions publiques sur le sujet. Elles portent sur la protection des habitants qui subissent les nuisances sonores, la réorganisation.

Une demande de compensation à la hauteur des nuisances subies

Parmi les demandes des collectivités qui subissent l'augmentation du trafic aérien, il y a la création d'un fond de compensation, dont le montant réclamé, n'a pour le moment pas été communiqué. "Il faut déplacer des collèges, des lycées, des cœurs de bourgs dans leur intégralité, détaille Christelle Scuotto, la maire des Sorinières. Ce n'est pas aux communes, à la métropole ou au département de payer la facture. C'est l'Etat qui a pris la décision [de ne pas déménager l’aéroport], c'est à l'Etat de payer."

Les maires de quatre communes du Sud Loire, dont @gerardallard, rencontrent @Elisabeth_Borne, la ministre des Transports et @FdeRugy, le ministre de l'Ecologie, du développement durable et de l'énergie pour évoquer l'avenir de l'aéroport de Nantes. — FranceBleuLoireOcéan (@bleuloireocean) February 4, 2019

L'interdiction des vols nocturne à l'aéroport de Nantes

Les élus de la métropole, en concertation avec les acteurs économiques du territoire, ont obtenu que le trafic aérien cesse entre minuit et six heures, à partir du mois prochain. Certains maires demandent même que cette plage horaire soit étendue. "Si on interdit le décollage et l’atterrissage des avions à partir de 23 heures, ça représente une baisse de 3.8% du nombre total de passagers sur une année, précise Jacques Garreau, le maire de Bouaye. A peine 240.000 passagers sur 6.2 millions. C'est important d'avoir ces chiffres pour prendre les bonnes décisions"

La limitation de la croissance du nombre de vols dans les prochaines années

Le trafic aérien est en constante augmentation. Le nombre de vols a progressé de plus de 5% ces 12 derniers mois. Le nombre de passagers a lui bondi de 11.59% en janvier 2019 par rapport à la même période l'année dernière. "Nous ne sommes pas opposés au développement économique de le métropole et du territoire, avance d'emblée Gérard Allard, le maire de Rezé. Mais il ne faut pas que cette augmentation soit illimitée." D'après les maires du sud Loire, la direction générale de l'aviation civile envisage "de développer un aéroport à 9 millions de passagers, avec un potentiel d'agrandissement à 15 millions."

#NantesAtlantique cela continue: +11,59% de passagers en janvier 2019 // janvier 2018, +5,40% de vols, +6,58% de vols sur 12 mois, le nombre d'avions est de plus en plus important. Toujours pas de compensations... — Jean-Claude LEMASSON (@JCLemassonSAGL) February 2, 2019

La répartition des avions avec les autres aéroports de l'ouest de la France

Le Premier ministre avait proposé il y a plusieurs semaines, qu'une concertation soit engagée avec les autres gros aéroports de la région de manière à mieux répartir le nombre de passagers et de vols par jour. "Les médiateurs ont affiché très clairement qu'une des solutions était de mettre en réseau les aéroports pour limiter l'impact sur la population et sur la biodiversité, explique Jean-Claude Lemasson, le maire de Saint-Aignan-de-Grand-Lieu. Allons au bout de cette démarche dans ce cas là pour une mise en réseau des aéroports."

La garantie qu'aucune nouvelle population ne sera affectée

En cas de travaux d’agrandissement de l'aéroport, d'allongement de la piste ou de modification du plan de vol, de nouvelles communes pourraient être concernées par les nuisances sonores et la pollution liée au trafic aérien. "Nous nous opposerons solidairement à toutes les hypothèses qui affecteraient de nouvelles populations ou qui aggraveraient les nuisances actuelles", promettent les quinze élus signataires de ce document de quatre pages.

Mettre les communes et les habitants au cœur de la consultation

Les élus regrettent que la concertation soit programmée avant la conclusion de l'étude d'impact environnemental du site de l'aéroport. "Il existe une commission consultative de l'environnement auprès de l'aéroport, mais les riverains sont très peu autorisés à discuter, regrette Jacques Garreau, le maire de Bouaye. Ils le sont de manière très formelle sur les dossiers techniques mais pas sur la gouvernance du sujet. On demande à ce que les citoyens aient toute leur place et l'actualité, les manifestations actuelles nous donnent raison."

Rendre accessibles toutes les données sur les nuisances et les pollutions

C'est en fait un souhait de transparence pour que les élus et habitants des communes concernées se rendent compte de l'impact sanitaire du développement de l'aéroport dans les mois et les années qui viennent. "Quand on demande des chiffres, quand on demande des études on a pas de réponse, ce n'est pas normal", peste Christelle Scuotto, la maire des Sorinières élue en mars 2018.