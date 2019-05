Aéroport de Nantes, Aude Amadou, députée (LREM), regrette l'absence de la mobilité dans la concertation.

Nantes, France

Aude Amadou, députée de La République En Marche, en Loire-Atlantique, "ne trouve pas normal que la question de la mobilité et de l'accès à l’aéroport de Nantes-Atlantique ne fasse pas partie du périmètre de la concertation. "Je le déplore complètement" dit Aude Amadou. La députée de Loire-Atlantique estime que dans ce dossier du réaménagement de l'aéroport, "il faut avoir une vision, et elle doit se penser en terme d'urbanisme, d'environnement et également en terme de mobilité". Pour la Député LREM, "ce sujet de la mobilité devrait réellement enrichir le débat, et c'est une question qui devrait être posée".

"Je porterai l'idée qu'il faut un transfert"

Aude Amadou n'abandonne par l'idée d'un transfert de l'aéroport de Nantes-Atlantique. "Si on doit aller vers un développement exponentiel, moi, je porterai l'idée qu'il faut un transfert, pas à Notre Dame des Landes" précise Aude Amadou qui parle d'un horizon à vingt ans.