Aéroport de Nantes : bientôt des vols vers le Danemark et Copenhague

Depuis Nantes, on pourra bientôt aller voir la célèbre petite sirène de Copenhague.

On pourra bientôt s'envoler pour l'Europe du Nord depuis l'aéroport de Nantes-Atlantique. À partir du 31 mars 2023, la compagnie Volotea desservira le Danemark et sa capitale, Copenhague. Les vols auront lieu les lundis et vendredi.

Nantes, première base française de Volotea

Il s'agira de la 41ème destination proposée depuis Nantes par Volotea qui a fait de la Loire-Atlantique sa première base en France.