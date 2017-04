Aéroport de Nantes : de longues files d'attente aux contrôles aux frontières

Depuis plusieurs mois, les agents de la police aux frontière réclament des renforts à l'aéroport de Nantes puisque, depuis l'état d'urgence, les pièces d'identité de tous les passagers qui quittent la France et qui y reviennent doivent être contrôlés. En vain jusqu'à présent.

Préparez-vous à devoir patienter si vous prenez l'avion à Nantes pour le week end du premier mai ou pour les longs week end qui vont suivre. Depuis plusieurs mois, les agents de la PAF, la police aux frontières, demandent des renforts, en vain jusque là. Résultat, les files d'attente s'allongent aux guérites de contrôles des pièces d’identité puisque avec l'état d'urgence, tous les voyageurs qui quittent la France ou qui y reviennent, doivent montrer patte blanche.

Les policiers passent 11 heures par jour dans leur aubette, avec juste une pause rapide pour déjeuner

Quand plusieurs vols arrivent en même temps, il faut compter une demie-heure d'attente minimum, souvent une heure ! Dans leurs guérites, les policiers aux frontières font pourtant tout ce qu'ils peuvent, dans des conditions difficiles, pour aller vite explique David Henot du syndicat unité SGP police. "Les collègues, ils sont toute la journée en aubette. Ils font 11 heures 08 de vacations. Ils prennent juste une pause pour manger rapide et c'est retour en aubette pour que ce soit le plus fluide possible. C'est pas facile, il faut bien regarder les documents, il faut regarder l'écran, il faut aussi quand même parler aux personnes, c'est très fatigant !".

@AeroportNantes @PoliceNationale plus de 30mn de queue pour contrôle des passeports et les gens bloqués jusque sur le tarmac.... incroyable! — Max (@_world_citizen) April 14, 2017

Plusieurs vols au départ n'ont pas pu être contrôlés pendant les vacances de Pâques

Malgré ça, tous les vols au départ n'ont pas pu être contrôlés pendant les vacances de Pâques (moins de cinq), il n'y avait pas assez de policiers. C'est très ennuyeux, évidemment, pour David Henot, même si, d'après lui, ça n'a pas posé de problème de sécurité. Ces vols en question étaient des voyages organisés, tous les passagers avaient un vol retour et ils ont été scrupuleusement contrôlés à leur arrivée à Nantes.

Toujours d'après Unité SGP Police, il faudrait une petite soixantaine de policiers à l'aéroport de Nantes pour que les contrôles aux frontières se fassent dans de bonnes conditions. C'est à dire 10 de plus qu'actuellement.