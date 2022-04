Aéroport de Nantes : déjà de nombreuses entorses au couvre-feu

Trois semaines après l'application du couvre-feu à l'aéroport de Nantes-Atlantique, est-il respecté ? Et bien la réponse est non. De nombreux vols sont arrivés après minuit, alors qu'en principe, aucun avion ne doit atterrir ou décoller entre minuit et 6 heures sauf "retard imprévu" pour les compagnies basées à Nantes.

Des retards à répétition en trois semaines

Ce qui fait tiquer notamment la DGAC, la direction générale de l'aviation civile, ce sont ces atterrissages après minuit devenus quasiment habituels pour une compagnie en particulier : Volotea. Alors, c'est vrai, plusieurs de ses avions sont basés à Nantes. Elle peut donc demander des dérogations pour les faire revenir une fois que le couvre-feu a commencé en cas de "retard imprévu", formulation bien vague.

Au moins un décollage inexpliqué

Mais en à peine trois semaines, ce cas de figure s'est reproduit encore et encore. Entre le 8 et le 11 avril, 15 vols sont arrivés après minuit dont 13 de Volotea. Dans la nuit du 15 au 16 avril, quatre vols ; trois de plus pendant celle du 17 au 18. Et il y a aussi eu au moins un décollage, pour Venise un peu après 2 heures du matin en début de semaine pour lequel il n'y avait pas l'excuse de ramener à la maison des avions basés à Nantes.

Les représentants de la compagnie convoqués

C'est à tel point que la DGCA, la direction de l'aviation civile, a convoqué les représentants de la compagnie pour leur rappeler l'obligation de respecter le couvre-feu. Pour leur rappeler, aussi, qu'ils risquent des amendes : jusqu'à 40.000 euros pour chaque entorse au couvre-feu s'ils ne peuvent pas démontrer que c'est pour une raison indépendante de leur volonté comme des intempéries.