Aéroport de Nantes : hausse de 8% du trafic passagers en 2016

La fréquentation de l'aéroport de Nantes Atlantique a augmenté de 8% en 2016 avec 4.700.000 passagers selon les informations de France Bleu Loire Océan. C'est un record.

Encore une année record pour l'aéroport de Nantes-Atlantique, France Bleu Loire Océan s'est procuré le bilan de l'année 2016, il est marqué par une augmentation de 8% du trafic passagers par rapport à 2015 alors que la Direction générale de l'aviation civile (DGAC) prévoyait une hausse de 2%. La plateforme nantaise a accueilli l'an dernier 4.700.000 voyageurs, un chiffre record.

La plus forte progression des aéroports français

Depuis 2009, la fréquentation de l'aéroport de Nantes connait une progression continue et le nombre de vols commerciaux lui aussi augmente. En 2016, il y a eu 50.500 décollages et atterrissages, soit une hausse de 2,5% en un an. Ce succès est dû principalement au développement des compagnies low-cost comme Volotea qui ne cesse de renforcer sa présence à Nantes.

Un argument pour les pro et les anti-Notre-Dame-des-Landes

Ces bons chiffres de fréquentation vont dans le sens des partisans d'un transfert de l'aéroport actuel vers Notre-Dame-des-Landes qui invoquent régulièrement la saturation de la plateforme. Mais les opposants ne manqueront pas eux aussi de se servir de ce bon bilan pour montrer que l'aéroport actuel a la capacité d'absorber un tel trafic et qu'il suffit de l'aménager pour améliorer les conditions d'accueil.