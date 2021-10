Aéroport de Nantes : la reprise du trafic se confirme

L'activité de l'aéroport de Nantes-Atlantique n'est pas encore revenu à son niveau d'avant la crise sanitaire mais l'embellie se confirme. Au cours de l'été, la plateforme a accueilli 1.453.000 passagers et elle va proposer 64 destinations l'hiver prochain, presque autant qu'en 2019.

L'aéroport de Nantes-Atlantique a accueilli 1.453.000 passagers entre juin et septembre 2021 selon un communiqué de Vinci Airports publié ce jeudi. Le concessionnaire indique que ce chiffre représente 64 % du trafic de 2019, c'est à dire avant la crise sanitaire. Parmi les destinations les plus prisées cet été, la Corse arrive en tête. Au départ de Nantes, le trafic vers les quatre aéroports de l'île a dépassé largement son niveau de 2019. Vers Ajaccio, il a bondi de près de 50%. Les vols vers le sud de la France, Nice ou Montpellier, ont également enregistré de très bons résultats, largement supérieurs à ceux de l'été 2019.

Sans retrouver son niveau d'avant crise, Vinci Airports note que le trafic "business" (tourisme d'affaires) repart lui aussi à la hausse depuis septembre notamment sur les liaisons Nantes-Lyon, Nantes-Toulouse et Nantes-Strasbourg.

La Martinique cet hiver

Autre point de satisfaction pour le concessionnaire, la reprise du trafic vers l'Europe au cours de l'été (Espagne, Grèce, Italie et Portugal) avec deux destinations phares, Barcelone et Palma de Majorque qui ont connu davantage de fréquentation que durant l'été 2019. Les vols vers l'Espagne et notamment les Canaries restent en place pour cet hiver. Un total de 64 destinations seront offertes au départ de Nantes, contre 70 au cours de l'hiver 2019. Un vol direct Nantes Fort-de-France en Martinique assuré par la compagnie Corsair sera proposé tous les jeudis à partir du 16 décembre, c'est nouveau.