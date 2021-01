Aéroport de Nantes : le nombre de passagers plonge de 67% en 2020

La fréquentation de l'aéroport Nantes-Atlantique bat de l'aile. Parmi les plus touchés depuis le début de la crise sanitaire, l'aviation n'en finit plus d'empiler les résultats tous plus mauvais les uns que les autres. Même à Nantes, aéroport pourtant connu pour la forte croissance de son trafic et de sa fréquentation, ces dernières années, les restrictions de déplacements ont fait des dégâts. Selon les chiffres communiqués par Vinci, ce vendredi, le nombre de passagers a reculé de 67 %, en 2020, pour s'établir à 2,3 millions de personnes transportées.

L'aéroport au ralenti même pendant les fêtes

Les résultats de l'année 2019 ne laissaient en rien présager de ce qu'il allait arriver. Après une fréquentation record, cette année-là - avec sept millions de passagers -, l'horizon de Nantes-Atlantique s'est considérablement obscurci. Et les fêtes de fin d'année n'ont pas égayé cette triste année. Pendant cette période, "seuls" 106 000 passagers ont été enregistrés, soit 40% du trafic de la même période en 2019. Et la majorité de ces déplacements ont été réalisés dans l'hexagone, selon l'aéroport qui avance le chiffre de 54% de vols intérieurs.

L'aéroport précise avoir toutefois "activement contribué à la gestion de la crise sanitaire" tout au long de l'année qui vient de s'écouler avec 44 transferts de malades, soignants ou matériels médicaux, et la livraison de plusieurs centaines de millions de masques. Seule note positive pour la plateforme : le trafic lié au fret. Il a augmenté de 11% en 2020 par rapport à 2019 avec près de 10 000 tonnes de marchandises transportées.