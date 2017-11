Aéroport de Nantes : "le nombre de passagers va continuer de progresser"

L'aéroport de Nantes-Atlantique vient de battre son record de passagers et de franchir une barre symbolique, celle des cinq millions de passagers sur un an. Et le trafic va continuer de progresser selon Jean-Baptiste Héguy, journaliste et spécialiste du transport aérien.

L'aéroport de Nantes-Atlantique vient de franchir une nouvelle barre symbolique, celle des cinq millions de voyageurs sur un an. Et même moins d'un an puisque nous ne sommes que fin novembre. C'est donc un nouveau record du nombre de passagers qui est atteint, à peine trois ans après avoir passé la barre des quatre millions de voyageurs sur un an.

Tant que c'est pas cher, les gens y vont. Les compagnies vont donc continuer de proposer de nouvelles destinations

"C'est grâce aux compagnies low cost qui multiplient les vols et les destinations", explique Jean-Baptiste Héguy, journaliste pour le site internet Air et cosmos et spécialiste du transport aérien. "Elles continuent de proposer de nouvelles destinations puisque tant que ce n'est pas cher, les gens y vont. Et pour faire face à cette concurrence, les compagnies traditionnelles multiplient, elles aussi, les nouvelles destinations". C'est comme ça que 17 nouvelles lignes ont ouvert, cette année, au départ de Nantes-Atlantique. "En plus, Nantes, est un aéroport très intéressant pour les compagnies britanniques puisque toute la côte Atlantique intéresse leur clientèle, elles ont donc intérêt à se développer à ce niveau-là", poursuit Jean-Baptiste Héguy.

Ce nouveau trafic engendre des retombées économiques, donc c'est tout bénef' pour les aéroports

Dans les années qui viennent, le nombre de passagers devrait donc continuer de progresser à Nantes. "Très vraisemblablement oui", selon Jean-Baptiste Héguy. "Depuis 2004, l'espace unique permet à une compagnie européenne d'ouvrir des lignes de n'importe quel pays européen vers n'importe quel pays européen, donc cette dynamique va continuer. Et il ne faut pas oublier que tout ce nouveau trafic engendre des retombées économiques, donc c'est très intéressant pour tous les aéroports et ceux qui les gèrent. Donc c'est tout bénef' pour eux qu'il y ait toujours plus de trafic".