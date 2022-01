Aéroport de Nantes : le nouveau concessionnaire ne sera sans doute pas désigné avant la fin 2022

Quatre ans après l'abandon du transfert de l'aéroport de Nantes à Notre-Dame-des-Landes, les élus de Saint-Aignan-de-Grandlieu disent leur colère. Ils dénoncent "des promesses non tenues et un flou bien entretenu".

Le nouveau concessionnaire sans doute pas connu avant l'automne

À Saint-Aignan-de-Grandlieu, la municipalité est obligée de faire du "bricolage". Et ça risque de durer. Pourquoi ? Parce que le nouveau concessionnaire de l'aéroport ne sera sans doute pas désigné avant la deuxième partie de l'année, avec donc six mois de retard, selon nos information. Et tant qu'on ne sait pas qui c'est, le réaménagement ne peut pas entrer dans une phase concrète, même si on connait déjà les grandes lignes du projet.

Le flou autour du plan d'exposition au bruit

Ça veut dire, entre autres, pas de nouveau plan d'exposition au bruit, ce qui met Saint-Aignan dans une position délicate. Pour autoriser ou pas ses habitants à faire des travaux chez eux, la mairie doit en effet se baser sur le PEB qui date de 2004. Mais en sachant très bien qu'il sera bientôt obsolète, puisqu'elle a déjà des esquisses de ce que pourrait être le nouveau plan d'exposition au bruit, après le réaménagement de l'aéroport. Elle valide donc des projets et en refuse d'autres avec le risque de se tromper et de s'exposer à des recours.

Couvre-feu à partir du 8 avril

Là où ça avance un peu, en revanche, c'est au niveau des dossiers de délaissement - ces habitants qui demandent à l'État de racheter leurs maisons. Le premier vient d'être validé à Saint-Aignan et deux le seront bientôt sur les 13 déposés. Et puis on connaît la date du début du couvre-feu : à partir du 8 avril, plus aucun avion ne décollera ni n'atterrira de Nantes-Atlantique entre minuit et 6h du matin, sauf urgence.

Les élus de Saint-Aignan espèrent être reçus par le Premier ministre, Jean Castex, lors de sa venue à Nantes ce vendredi pour la pose de la première pierre du futur CHU sur l'île de Nantes.