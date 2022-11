Aéroport de Nantes : le respect du couvre-feu, "une priorité absolue" pour Volotea

Mis en place début avril, le couvre-feu de l'aéroport Nantes Atlantique interdit aux avions de décoller ou d'atterrir à Nantes entre minuit et 6 heures. Sept mois plus tard, ce n'est pas encore tout le temps le cas . Ce mercredi, la compagnie aérienne la plus importante de l'aéroport nantais, Volotea, assure que respecter le couvre-feu est "une priorité absolue".

"Avant, on avait plus de 800 vols après minuit, on a réduit à un peu plus de 100 aujourd'hui." - Carlos Muños, PDG de Volotea

La compagnie espagnole à bas coût veut afficher sa bonne volonté. "Je tiens à souligner que l'amélioration est déjà énorme entre 2021 et 2022, insiste le PDG de Volotea, Carlos Muños. Avant, on avait plus de 800 vols après minuit, on a réduit à un peu plus de 100 aujourd'hui. Il reste encore à faire, on sait que c'est une chose très importante pour la qualité de vie des riverains. Donc on s'engage avec toutes les collectivités locales et avec l'aéroport pour travailler encore, et améliorer la partie qui reste." Selon la compagnie, la majorité de ses entorses au couvre-feu (67%) sont liées à des causes externes (comme la congestion du trafic) ou aux conditions météo, et 80% des retards après minuit sont inférieurs à 30 minutes.

Des atterrissages à 22h55 au plus tard

Pour que le couvre-feu soit respecté au maximum, l'année prochaine, la quasi-totalité des vols Volotea seront programmés pour atterrir au plus tard à 22h55 à Nantes, poursuit le PDG, Carlos Muños. "Volotea fera tout pour que ça reste exceptionnel [le non-respect du couvre-feu]. C'est vrai que c'est une industrie qui provoque des délais, parfois liés au contrôle aérien, ou à la météo entre autres, mais on a avancé encore l'arrivée de tous nos vols pour être sûr qu'il reste suffisamment de temps pour compenser ce type de choses." En 2023, seuls trois vols par semaine resteront programmés pour un atterrissage à 23h15 (au lieu de 22h55) sur 350 à 400 vols hebdomadaires.

La plus grosse base aérienne de Volotea

En 2023, Volotea compte étoffer encore son offre au départ et à destination de Nantes, avec près de 2 millions de sièges disponibles sur 10.000 vols. Des chiffres en hausse de 56% par rapport à l'avant-Covid en 2019. La compagnie aérienne desservira au total 46 destinations dans dix pays européens. Dès le printemps prochain, et c'est une nouveauté, depuis Nantes les passagers de Volotea pourront s'envoler vers Copenhague, Milan, Florence, Catane (Sicile) ou encore Varna (Bulgarie). L'aéroport de Nantes est une base historique pour Volotea puisqu'elle a été créée il y a dix ans, dans la foulée de la création de compagnie espagnole. Elle est aussi sa base aérienne la plus importante avec 250 employés (plus de 500 emplois indirects) et une flotte de huit avions.

