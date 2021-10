Aéroport de Nantes : un couvre-feu dès le mois d'avril

A partir du mois d'avril 2022, les atterrissages et les décollages seront interdits à l'aéroport de Nantes Atlantique entre minuit et 6 heures du matin. La mesure était réclamée de longue date par les riverains et les élus de la métropole.

Le ministère des Transports a publié ce vendredi l'arrêté qui impose un couvre-feu à l'aéroport de Nantes Atlantique. Il entrera en vigueur au début du mois d'avril 2022. A cette date, les avions ne pourront ni atterrir ni décoller entre minuit et 6 heures du matin. Pour les appareils les plus bruyants, la mesure entrera en vigueur dès 22h30. Il sera toujours possible pour une compagnie aérienne d'atterrir et de décoller dans ce créneau horaire seulement si c'est "pour des raisons indépendantes de sa volonté", précise l'arrêté ministériel.

Contrôles et amendes

Au cours de la consultation publique lancée par l'Etat en 2019 pour le réaménagement de l'aéroport de Nantes Atlantique, de nombreux habitants s'étaient exprimés et s'étaient prononcés en faveur d'une interdiction des vols nocturnes. Le respect de ces nouvelles règles sera contrôlé chaque jour par les services de la DGAC (direction générale de l'aviation civile), en cas de manquement les compagnies aériennes risquent jusqu'à 40.000 euros d'amende.