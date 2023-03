Aéroport de Nantes : une troisième liaison vers l'Algérie dès l'été prochain

Dès l'été prochain, il sera possible de s'envoler de Nantes direction Alger, Oran, mais aussi Constantine en Algérie. Transavia, la compagnie low cost d'Air France, lance six nouvelles destinations internationales aux départs des régions françaises. Parmi elles, la compagnie ouvre une troisième destination algérienne au départ de Nantes : Constantine, à 400 km à l'est d'Alger.

Deux vols par semaine vers Constantine

Deux vols directs au départ de Nantes seront proposés chaque semaine, les mercredis et les dimanches, à partir du 5 juillet 2023. Jusqu'à présent, les vols directs ne concernaient qu'Alger et Oran. Direction Alger, trois vols par semaine (deux au mois d'avril) sont opérés par Transavia, ajoutés aux deux vols hebdomadaires opérés par la compagnie algérienne Tassili Airlines. Direction Oran, Transavia propose deux vols par semaine, et un vol au mois d'avril.