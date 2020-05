Aéroport de Nantes : Volotea reprendra ses vols le 17 juin

Après Air France et Easyjet, la compagnie aérienne Volotea annonce à son tour la reprise progressive de ses vols au départ et à l'arrivée de l'aéroport de Nantes. Les opérations reprendront le 17 juin mais dans un premier temps, seules les destinations intérieures seront assurées.

Volotea qui dispose d'une base à Nantes propose des vols vers la Corse (Ajaccio, Bastia et Figari), Perpignan, Toulouse, Montpellier, Nice et Strasbourg. Pour les destinations internationales (Volotea est la compagnie qui en offre le plus au départ de Nantes) aucune date de reprise n'est avancée.

Les avions désinfectés nuit et jour

La compagnie promet de répondre à toutes les mesures sanitaires à bord de ses avions, les appareils feront l'objet d'un nettoyage intensif chaque nuit avec des produits désinfectants industriels et en journée, l'intérieur de la cabine et les toilettes seront également désinfectés fréquemment indique Volotea dans un communiqué.