Aéroport de Nice : c'est le retour des liaisons directes avec le Canada !

C'est le retour des vols directs entre Nice et le Canada, pour la saison estivale ! Air Canada reprend du service, trois fois par semaine, avec des vols sans escale entre Nice et Montréal.

Envie d'un voyage en Amérique du Nord ? C'est tout à fait possible pour les azuréens, depuis l'aéroport de Nice ! Air Canada reprend du service pour la saison estivale. Il est de nouveau possible de s'envoler directement pour Montréal, sans escale, et ce trois fois par semaine, jusqu'au 28 octobre 2022.

"Les vols d'Air Canada de Nice à Montréal sont assurés par des appareils Airbus A330-300, pouvant accueillir 297 passagers, avec un choix de trois classes de service", peut-on lire dans le communiqué de la compagnie.

"Nous remercions chaleureusement Air Canada pour sa confiance renouvelée (...) Ce retour marque une nouvelle étape dans notre volonté de connecter toujours plus et mieux notre territoire au monde entier en offrant aux passagers des liaisons directes", a réagi Franck Goldnadel, Président du Conseil d'Administration d'Aéroports de la Côte d'Azur.

Les avions décolleront les mercredi, vendredi et dimanche de Nice à 13h15. Ils atterriront les mardi, jeudi et samedi à 9h55.

Depuis Nice, il est d'ores et déjà possible de rejoindre New York. Le Canada est la deuxième destination vers l'Amérique du Nord.