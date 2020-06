Aéroport de Pau : 6 passagers seulement embarquent pour le premier vol pour Paris

Après deux mois et demi de fermeture, l'aérogare de l'aéroport de Pau a pu rouvrir ce mercredi, et le premier vol pour Paris a décollé ce jeudi matin, peu avant 8h, avec une nouvelle compagnie en Béarn : pour ses débuts, ASL Airlines, n'a clairement pas rempli son avion. Seulement 6 passagers ont embarqué ce jeudi matin vers Roissy, un seul voyageur se déplaçait pour des raisons professionnelles. Ils n'étaient pas beaucoup plus nombreux dans l'autre sens, 3 passagers ont fait le premier aller Paris-Pau ce mercredi soir.

Un aller-retour quotidien entre Pau et Paris

ASL Airlines a pris le pari de compléter l'offre jusqu'à fin juin, pour assurer, avec Air France, un aller-retour quotidien entre Pau et Paris. Il ne faut pas s'attendre à des avions pleins les premiers jours. Une commercialisation d'une nouvelle ligne, d'habitude, prend en moyenne 6 à 8 mois. Les Béarnais ont découvert la compagnie ASL Airlines, il y a 10 jours. L'agglomération de Pau, et son président François Bayrou qui a insisté pour faire venir cette nouvelle compagnie, doit combler le déficit sur la quinzaine, si ASL ne rentre pas dans ses frais, à hauteur de 200.000 euros.

Pour le directeur de l'aéroport, Thierry Souchet, avec un vol le matin et un vol le soir, pour l'instant, c'est évidement une reprise à minima. Par ailleurs, Air France doit donner ses prévisions pour l'été, en cette fin de semaine.