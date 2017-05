Aéroport de Perpignan : les vols pour Marrakech se remplissent vite six mois avant le lancement de la ligne

Les premiers vols à destination de Marrakech au Maroc, au départ de l'aéroport de Perpignan, sont déjà remplis à 20%. La ligne hivernale pourrait rapidement devenir une ligne annuelle.

Dépêchez-vous si vous voulez aller à Marrakech par avion cet automne et cet hiver ! Les billets d'avion pour la nouvelle ligne low cost Ryanair Perpignan / Marrakech se vendent comme des petits pains.

Des avions déjà remplis à 20%

La ligne au départ de l'aéroport de Perpignan ouvre le 31 octobre, avec trois vols dans les deux sens par semaine, pour la saison hivernale dans un premier temps, jusqu'à fin avril. Mais les avions sont déjà remplis en moyenne à 20%. La ligne hivernale devrait donc devenir une ligne annuelle, et se poursuivre l'été prochain.

Yann Delomez, responsable des ventes et du marketting pour Ryanair en France. Copier

"On mise beaucoup sur Marrakech sachant que c'est une destination "Soleil d'hiver", donc beaucoup de personnes vont prendre ce vol-là pour faire un week-end ou des vacances", explique Yann Delomez, responsable des ventes et du marketting pour Ryanair en France. "On commencera avec trois vols par semaine cet hiver, mais comme le succès est au rendez-vous, on peut envisager plus de fréquences à partir de l'été prochain en 2018. Mais je peux déjà vous donner la garantie qu'on aura une saison été avec la ligne Perpignan / Marrakech".

"Il y a une dynamique qui permet de très bons taux de remplissage".

"Je pense qu'il y a un engouement pour la destination Marrakech au départ du sud de la France, au départ de Perpignan. Et plus largement on a aussi du regroupement familial, on a des personnes qui viendront voir leur famille ici en France, et d'autres iront voir leur famille au Maroc, à Marrakech. Il y a toute cette dynamique qui se met en place, et qui permet d'avoir de très bons taux de remplissage".

L'aéroport de Perpignan table sur 30 000 à 50 000 passagers annuels sur cette ligne. Mais comme les billets de vendent bien, les tarifs grimpent : l'aller était au début à 20 euros, il est désormais à 60 euros.

Une année 2017 qui commence bien

Alors quelle est la prochaine étape ? Quelle nouvelle ligne ? Une ligne à destination de l'Algérie est à l'étude.

L'année dernière, l'aéroport de Perpignan a transporté 377 000 passagers. Le directeur table sur 390 000 passagers en 2017. Et les premiers chiffres sont encourageants, le nombre de passagers a augmenté de 9,4% au premier trimestre 2017 par rapport au premier trimestres 2016.