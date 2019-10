Aéroport de Poitiers : la communauté d'agglomération ne veut plus financer les lignes low-cost

Poitiers, France

Il refuse de mettre un centime de plus pour financer les lignes aériennes low-cost à l'aéroport de Poitiers ! Alain Claeys, président de Grand Poitiers a pris sa décision en accord avec la majorité des maires et du bureau du Conseil d'agglo. Oui pour la ligne vers Lyon, non pour Ryanair et autres compagnies à bas-coût ! C'est cette délibération qui sera soumise au vote ce vendredi soir en conseil communautaire exceptionnel. La décision devrait être validée par la majorité.

Une offre de mobilité suffisante grâce au rail

Pour l'élu, la collectivité a fait le choix il y a dix ans de financer la ligne ferroviaire à grande vitesse. Désormais, l'offre de transports est suffisante. En misant sur la LGV et la gare multimodale en plein cœur de l'agglo, Grand Poitiers a assuré aux Poitevins une mobilité large et efficace. Alain Claeys, le rappelle :

Aujourd'hui, on est à moins d'une heure et demi de Paris, à deux heures des aéroports de Roissy-Charles de Gaulle et d'Orly. Aujourd'hui, depuis Poitiers, on peut aller à Lille, vers l'Europe du Nord, vers l'Est de la France, vers la péninsule ibérique au sud via Bordeaux, et même vers Londres par l'Eurostar

L'aéroport, une nécessité de santé publique et de sécurité

Pour lui, il n'y a donc plus d'intérêt social, économique et environnemental de financer les lignes low-cost à l'aéroport de Poitiers. Pour autant, le président de Grand Poitiers tient à maintenir l'aéroport à Poitiers, envers et contre ceux qui souhaitent sa fermeture. "C'est essentiel", selon lui, pour des raisons de santé publique (transport de greffons pour le compte du CHU de Poitiers), de sécurité (avec la présence d'une centrale nucléaire à Civaux, il faut pouvoir proposer d'autres solutions que l'autoroute ou le rail) et d'aménagement du territoire.

Maintien du financement de la ligne aérienne vers Lyon

Pour Alain Claeys, il existe un "trou dans la raquette" quand on regarde le maillage du territoire. En terme de mobilité, l'aéroport comble un manque vers la vallée du Rhône et le Sud-Est de l'Europe.