Aéroport de Rennes : des vols vers Francfort à partir du mois de mars 2020

Rennes, France

Les amateurs de saucisses et de bières vont être ravis. Ce mardi 30 octobre, l'aéroport de Rennes-Saint-Jacques annonce l'ouverture d'une ligne directe entre la capitale bretonne et la ville de Francfort en Allemagne. A partir du 31 mars 2020, la compagnie Lufthansa va assurer trois vols hebdomadaires (mardi, jeudi et samedi) vers cette destination.

Vers Francfort, mais pas seulement...

Depuis Francfort il est ensuite possible de rejoindre de nombreuses villes européennes, mais pas seulement. Grâce aux nombreuses compagnies low cost et traditionnelles présentes au sein de ce "hub", l’aéroport allemand fait partie des aéroports européens desservant le plus grand nombre de destinations internationales. En 2018 il a accueilli plus de 69,5 millions de passagers selon le groupe Fraport qui en a la gestion