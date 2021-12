Aéroport de Rennes : ouverture d'une ligne aérienne vers Francfort

Elle est annoncée depuis 2019 mais la pandémie de covid-19 est passée par là. La compagnie Lufthansa ouvrira une nouvelle ligne aérienne entre Rennes et Francfort en Allemagne à partir du 3 mai 2022. Trois vols hebdomadaires sont prévus pour rejoindre le hub de francfort, troisième aéroport européen le plus important en terme de passagers. Il dessert 150 destinations internationales vers l’Europe, l’Afrique, les Amériques et les Caraïbes, l’Asie et le Moyen-Orient.

Enthousiasme de la compagnie et de l'aéroport

« Toute l’équipe Lufthansa Group est enthousiaste d’annoncer l’ouverture prochaine de cette nouvelle liaison entre Rennes et Francfort. Initialement programmée avant la pandémie, nous sommes aujourd’hui heureux de pouvoir concrétiser ce projet. Ce nouveau vol nous permettra d’étendre notre présence dans le Grand-Ouest et d’accompagner le dynamisme économique de la région Bretagne. Les passagers d’affaires et de loisirs bénéficieront d’un accès renforcé au réseau mondial de Lufthansa via l’un de ses hubs majeurs en Europe. » indique dans un communiqué Thadée Nawrocki, General Manager Sales pour la France du groupe Lufthansa.

Nathalie Ricard, directrice des aéroports de Rennes et Dinard, elle aussi est satisafaite. « Nous sommes très heureux de pouvoir annoncer aujourd’hui, aux côtés de Lufthansa, le lancement de cette nouvelle ligne vers l’Allemagne, confirmée depuis 2019. Nous remercions Lufthansa qui témoigne ainsi de sa confiance à l’aéroport de Rennes pour son développement dans l’ouest de la France. C’est un honneur d’accueillir une grande compagnie nationale à Rennes et de pouvoir offrir un hub international comme Francfort au monde économique breton. »

L'avion qui effectuera les vols est un Bombardier CRJ900 de 90 places. L'aller retour Rennes/Francfort sera disponible à partir de149 euros.