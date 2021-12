Aéroport de Roissy : les associations de riverains réclament de vraies mesures contre les nuisances sonores

Les associations du collectif G.A.R.E (Groupement Associations Roissy Environnement) ont décidé de ne pas voté, ce mardi 7 décembre, le prochain Plan de Prévention du Bruit dans l'Environnement (PPBE) pour l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle.

Un plan contre les nuisances sonores pas assez ambitieux ?

Ce plan qui doit porter sur la période 2022-2026 doit limiter les nuisances sonores autour de l'aéroport. Mais pour ces associations, le projet présenté par la Direction générale de l'Aviation civile et par Aéroports de Paris, n'est pas assez ambitieux. Ces deux acteurs d'ailleurs n'ont présenté aucun bilan du précédent PPBE sur la période 2016-2021.

"Cette non-prise en compte est d’autant plus inacceptable que la population exposée à un dépassement de la valeur-limite Lden 55 (indicateur annuel de niveau de bruit) a augmenté de 23 % entre 2013 et 2019 et que celle exposée la nuit a, elle, augmenté de 78 % dans la même période", affirme le collectif dans un communiqué. Mais plus grave encore, selon lui, le projet présenté par la direction générale de l'Aviation civile (DGAC) ne respecterait pas les textes européens sur l'objectif de réduction du bruit.

Plafonnement des vols

Le collectif G.A.R.E affirme avoir fait plusieurs propositions pour préserver la santé des 308.766 personnes qui vivent à proximité de l'aéroport. Mais elles n'ont pas été prises en compte dans ce futur PPBE. Parmi ces mesures : le plafonnement du trafic de Roissy à 500.000 mouvements (décollages + atterrissages) par an, le plafonnement du trafic nocturne à 30.000 mouvements annuels entre 22 heures et 6 heures du matin, à l'instar des aéroports de Francfort, Heathrow ou Madrid et à terme, un couvre-feu entre 22 heures et 6 heures comme c'est le cas à Orly (23h30-6h).

Interrogée par France Bleu Paris, Françoise Brochot, présidente de l'ADVOCNAR pour la défense des riverains de Roissy et du Bourget, estime que ce nouveau PPBE "manque de mesures susceptibles de faire baisser le bruit pour les riverains, des mesures qui doivent passer automatiquement par une limitation de l'activité de l'aéroport".

Selon elle, les riverains "redoutent" tous la reprise du trafic aérien à la fin de crise sanitaire, qui reviendra à un niveau comparable à celui de 2019, voire plus important, "puisqu'on nous parle toujours d'un doublement du trafic d'ici 2040". Pour elle, cela va à contre-sens de tout ce qu'on entend aujourd'hui. "Il y a urgence à limiter le trafic aérien d'abord pour des raisons sanitaires liées aux bruit émis par les avions mais également en terme de pollution chimique et en gaz effet de serre".

D'après le groupe ADP, le trafic aérien à Roissy s'élevait à 498.175 mouvements en 2019, contre 212.309 en 2020, année de crise sanitaire. Depuis le début de l'année 2021, 193.347 vols ont été enregistrés.