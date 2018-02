L'Etat ne cédera pas ses 10% de parts de l'aéroport de Toulouse Blagnac aux actionnaires chinois. En 2015, un consortium chinois a acquis 49,99% des parts de l'aéroport, et à partir du mois d'avril l'Etat disposait d'une option de vente pour ses parts.

L'aéroport de Toulouse-Blagnac restera public. Selon une source gouvernementale, l'Etat a renoncé à vendre ses parts du capital de l'aéroport. Après la vente de 49,99% du capital à un consortium chinois, en 2015, l'Etat disposait en effet d'une option de vente de ses 10,01% de parts restantes à partir du mois d'avril. En cas de vente, le consortium chinois serait devenu actionnaire majoritaire et l'aéroport aurait été privatisé.

Un aéroport d'intérêt national

En décembre, les autres actionnaires publics, Région, Département, Métropole toulousaine et Chambre de Commerce et d'Industrie s'étaient émus de cette possibilité, et avaient demandé au gouvernement de ne pas vendre ses parts. Parmi leurs arguments, la proximité avec le site de l'avionneur européen Airbus, qui utilise une partie de l'aéroport.

Carole Delga salue la décision de l'Etat de rester au capital de l'aéroport de Toulouse-Blagnac

Pour la présidente de la Région Occitanie, Carole Delga, c'est donc une excellente décision : "Je suis ravie que le gouvernement prenne en compte la spécificité industrielle de l'aéroport Toulouse-Blagnac".

C'était une question de souveraineté nationale" — Carole Delga

Même son de cloche du côté de la Métropole toulousaine. Son président Jean-Luc Moudenc estime que c'est "une bonne nouvelle, qui va dans le sens de l’intérêt général et préserve les intérêts de notre territoire".