Comme chaque année, a eu lieu vendredi dernier la commission consultative de l'environnement de l’aéroport de Toulouse, avec les élus, les associations de riverains, les professions aéronautiques, et l'Etat. L'occasion pour le collectif contre les nuisances aériennes de l'agglomération toulousaine (CNAAT) de présenter ses graphiques, assez différents des données publiées officiellement par l'aéroport. Jérôme Favrel, ingénieur aéronautique, habitant du quartier Croix-de-Pierre et expert au CNAAT était notre invité ce mercredi.

Bénédicte Dupont : Quel constat avez-vous dressé ?

Jérôme Favrel : Nous avons mesuré le nombre de vols très bruyants à la Cépière. On est passé de 300 vols à plus de 90 décibels l'an dernier, à 1.300 l'été dernier. Même si le nombre de mouvements globaux a peu varié comme l'affirme l'aéroport. Pour les vols de nuit entre minuit et 06 heures c'est pareil, le nombre de vols bruyants (au dessus de 75 db) a augmenté.

Le nombre de vols dont le bruit dépasse 90 décibels a été multiplié par 4 en un an.

Les plaintes ont-elles augmenté ?

Oui elles ont été multipliées par quatre en un an, car notre collectif a mis en place un système sur Internet. Toulouse est très représentée mais pas forcément les quartiers les plus évidents. On a des plaintes venant de La Cépière, Croix-de-Pierre, les Arènes, Ancely ou encore Casselardit. On en a aussi des villes au nord, comme Aussonne et Deyme.

Il n'existe pas de réglementation pour limiter le nombre de vols la nuit ?

En 2010 a été mis en place un système complexe pour satisfaire les riverains qui demandaient carrément la fermeture de l'aéroport de nuit. Pour une partie de la nuit, minuit-06 heures, il y a une règle qui interdit aux vieux avions très bruyants de voler. Les avions modernes, quelque soit leur taille, ont le droit de voler : un A380 ou un 747 peut décoller ou atterrir la nuit.

Les avions modernes ont le droit de voler de nuit à n'importe quelle heure. Seuls les plus anciens sont interdits entre 00h et 06h. © Radio France

Qu'est-ce qui explique cette hausse du nombre de vols bruyants, notamment la nuit ?

L’aéroport voudrait qu'on augmente le nombre de passager sans augmenter les nuisances. C'est un conte de fées. En fait, la taille des avions a augmenté, plus gros et donc plus bruyant notamment au décollage. En plus, depuis la privatisation de l’aéroport en 2015, la tranche 21 heures-minuit s'est extrêmement développée en faveur des compagnies low-cost. Les avions sont régulièrement décalés vers le cœur de nuit.

Les low-cost font pression pour pouvoir voler la nuit, notamment entre 21 heures et minuit.

Y a t-il une volonté politique d'améliorer les choses ?

La dernière réunion avec la préfecture était plutôt intéressante. Nous les riverains, nous voudrions que l'information soit libre et partagée, que le système de mesure du bruit soit réellement accessible aux citoyens. À l'heure actuelle, le propriétaire exploitant, même si il sous-traite ce système, c'est l'aéroport. Si le système est remplacé, ce qui est à l'ordre du jour, on voudrait avoir accès à ces données, pouvoir comparer entre hier et aujourd'hui.

Un mot sur la pollution de l'air autour de l'aéroport. Avez-vous des données ?

Hier, j'ai reçu un courrier d'un habitant d'Ancely qui évoquait une odeur persistante de kérosène. La problématique de la mesure de al pollution est la même que pour le bruit. Quels sont les systèmes mis en place, et où sont les sondes ? Il y aurait deux sondes : une sur le parking, et une à côté de l'aérogare. Quand on connait le trafic aérien et les endroits où il y a le plus de pollution, c'est un peu étonnant.

