Aéroport de Tours : ouverture d'une ligne vers Lisbonne, la deuxième vers le Portugal

Une liaison aérienne entre les aéroports de Tours et de Lisbonne va ouvrir le 2 novembre. Il s'agit de la deuxième ligne entre la Touraine et le Portugal après celle entre Tours et Porto.

C'est Ryanair qui assurera les deux vols par semaine, le mardi et le samedi. Les billets sont déjà en vente sur le site de la compagnie aérienne à bas prix irlandaise.

Il est possible de réserver des billets d'avion pour la future ligne entre Tours et Lisbonne. - © Ryanair

Carlos Diaz, président du comité de maintien du consulat portugais à Tours et de l'association de la Jeunesse portugaise à Saint-Pierre-des-Corps, n'est pas surpris : "Quand il y a eu la ligne Tours-Porto, on s'est battu pour qu'il y en ait une avec Lisbonne. On a reçu des ministres et des secrétaires d'état portugais à Tours et à chaque fois la question, c'était quand est-ce qu'on fera la ligne Tours-Lisbonne."

"Lisbonne, c'est un peu le nouveau Barcelone"

Cette ligne permettra aux tourangeaux originaires du sud et du centre du Portugal de se rendre plus facilement sur leurs lieux de séjours. Mais pour Philippe D'Almeida, président du club de football l'AC Portugal à Tours, la fréquentation des avions pour Lisbonne ne sera pas exactement la même que ceux pour Porto.

"Je pense qu'il y a beaucoup d'immigrés qui prennent l'avion pour aller à Porto, mais je pense que Lisbonne, il y aura beaucoup de Français, beaucoup de jeunes", estime le franco-portugais. Pour Philippe d'Almeida, "Lisbonne, c'est un peu le nouveau Barcelone, c'est une très belle ville, c'est sympa, ça bouge".