Aéroport de Tours : un projet coûteux et à contre-courant dénoncent les élus écologistes

Les représentants de la métropole, le département et la région - propriétaires de l'aéroport de Tours Val-de-Loire - reçoivent, ce vendredi 14 avril, deux entreprises candidates à la délégation de service public (DSP) de ces installations qui ont accueilli environ 200.000 passagers l'an dernier : l'actuel prestataire, Edeis, et celui de l'aéroport de Poitiers, Sealar.

Outre les subventions élevées déjà pointées du doigt par la cour des comptes, les élus écologistes tourangeaux dénoncent le projet de développement de l'aéroport, jugé trop coûteux et contraire à la transition écologique.

Des investissements importants envisagés

"Il n’y a pas d’argent magique ! écrit le groupe "Écologie et Solidarité" du conseil régional du Centre-Val-de-Loire, dans une lettre au président, François Bonneau. Les élus trouvent démesurés les objectifs fixés par le syndicat de l'aéroport (Smadait) pour la future DSP des dix prochaines années : doubler le nombre de passagers, ouvrir de nouvelles lignes "avec des mesures incitatives", développer les infrastructures.

"On part sur 25 à 30 millions d'investissements dans les dix années à venir, en plus des subventions que l'on donne déjà tous les ans", complète Christine Blet, conseillère métropolitaine et adjointe au maire de Tours. Elle a voté contre le budget de la métropole cette année pour protester contre la gestion de l'aéroport.

Les écologistes espéraient remettre sur la table le financement et débattre de l'avenir de l'aéroport avant d'entamer le processus de désignation du futur prestataire. "Quand on ne veut pas faire avancer les choses, on demande de nouvelles études, expertises, analyses, répond Patrick Michaud, vice-président du département et du Smadait. Si l'on continue comme cela, on ne fera jamais rien et on pourra fermer l'aéroport, ce qui n'est pas notre objectif."

Des subventions en baisse en 2023

"Je défends cet aéroport, on en a besoin, sur la sécurité aérienne, sur l'approvisionnement des hôpitaux notamment pour les greffes et pour l'école d'aviation", martèle Patrick Michaud. Les collectivités veulent développer l'aéroport de Tours mais la feuille de route ne sera connu qu'après l'annonce du candidat retenu, début juillet.

Concernant la conclusion de la cour des comptes - qui dénonçait d'importantes subventions publiques et dans le même temps une très bonne affaire pour le prestataire, elle a bien été prise en compte assure l'élu : "On va donner moins d'argent à partir de 2023, cela veut dire que l'on a réussi à faire des économies en renégociant". Selon l'élu, l'an dernier, les trois collectivités donnaient chacune plus d'un million d'euros et ce sera, chacune, moins de 800.000 euros cette année.

"Une fuite en avant"

"Dans le contexte d’urgence climatique et sociale acté par la Région Centre - Val de Loire depuis décembre 2021, le temps est venu d’organiser la régulation et la réduction du trafic aérien [...] très émetteur de gaz à effet de serre", poursuivent les conseillers régionaux écologistes qui voient le développement du site aéroportuaire comme "une fuite en avant".

"Le transport aérien est en pleine évolution, défend Philippe Fournié, vice-président de la région délégué aux mobilités, aux transports et aux intermodalités, avec des flottes décarbonées qui doivent arriver petit à petit dans le ciel français et européen." En réalité, on est encore loin d'avoir, et même d'entrevoir, une aviation verte .