En 2017, plus de 110.000 passagers ont transité par l'aéroport de Vatry, dans la marne. C'est 18% de moins qu'en 2016. Des chiffres qui ne vont pas s'arranger cette année avec le départ définitif depuis le mois d'octobre de la compagnie aérienne Atlas Atlantique Airlines (AAA). Conséquences les vols sont moins nombreux tout comme le nombre de passagers. Une situation qui explique aussi la non reprise des lignes aériennes vers Ajaccio et Malaga l'été dernier. Pour l'aéroport de Vatry, la nouvelle année 2018 va en partie être consacrée à la recherche de nouvelles compagnies.

Cependant, il y a un domaine dans lequel l'aéroport de Vatry tire clairement son épingle du jeu: c'est le frêt. Et l'année 2017 a été un très bon cru d'après Stephane Lafay, le directeur de l'aéroport Paris-Vatry , "17.900 tonnes ont transité par l'aéroport marnais en 2017, c'estune progression de 134% par rapport à l'année précédente". Un très gros contrat a notamment été signé avec Air British Cargo, un géant du secteur en Europe et dans le monde. La compagnie prévoit 2 à 3 vols par semaine.

Chargement de frêt à l'aéroport de Vatry © Maxppp - Christian LANTENOIS

D'après le directeur de l'aéroport de Vatry, Stéphane Lafay "d'autres compagnies de frêt pourraient encore être accueillies à Vatry, non pas au niveau du personnel parce que bien évidemment, notre ambition sera d'embaucher au fur et à mesure de la montée en puissance des vols. Je précise aussi que nous avons refusé un certain nombre de vols cargo entre noël et le jour de l'an, faute de pouvoir les traiter dans des conditions satisfaisantes au niveau du personnel mais notre infrastructure est elle, parfaitement adaptée pour traiter jusqu'à 200.000 tonnes de frêt par an."