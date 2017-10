Aéroport : "l'extension de Nantes-Atlantique demanderait encore 10 ans d'études"

Le Président de la CCI des Pays de la Loire a rencontré ce lundi les médiateurs chargés du dossier de l'aéroport nantais. Jean-François Gendron leur a remis un rapport pour démontrer que l'agrandissement de Nantes-Atlantique nécessiterait encore 10 années d'études sur l'environnement.

Le Président de la chambre de commerce et d'industrie des Pays de la Loire avait rendez-vous en préfecture ce lundi, pour y rencontrer les médiateurs chargés d'instruire le délicat dossier de l'aéroport nantais. Et Jean-François Gendron n'est pas venu les mains vides : il leur a remis une étude réalisée par le cabinet Ernst & Young pour le compte de la CCI régionale. Ce rapport se concentre sur les aspects juridiques liés à l'environnement.

Repartir pour 10 années d'études ?

Les textes de loi sur la protection de l'environnement sont extrêmement complexes. Et ils le sont davantage encore aujourd'hui, après l'adoption depuis 2015 de deux textes majeurs : la loi de biodiversité et la réforme de l'évaluation environnementale. Or, selon Jean-François Gendron, "ces deux évolutions ont été prises en compte dans le dossier de Notre-Dame des Landes, qui s'est adapté au fil des changements législatifs. En revanche, ça n'a pas été le cas pour l'étude sur l'extension de Nantes-Atlantique, car elle a été réalisée avant 2015 et l'adoption de ces deux textes majeurs", explique le président de la CCI des Pays de la Loire. "Si on retenait l'hypothèse de l'agrandissement de l'aéroport actuel, il faudrait lancer de nouvelles études, ce qui prendrait une dizaine d'années !"

Les acteurs économiques ont toujours été favorables au déménagement de l'aéroport vers Notre-Dame des Landes. Aujourd'hui, le président de la CCI des Pays de la Loire estime que "cette étude vient clôturer le dossier d'extension de Nantes-Atlantique de manière claire, nette, précise et sérieuse". Reste à savoir si l'argument aura convaincu les médiateurs.