Aéroport La Rochelle - Ile de Ré : la compagnie EasyJet reprend la ligne La Rochelle-Lyon

La compagnie EasyJet reprend la ligne abandonnée par la compagnie Chalair qui interrompt ses rotations entre La Rochelle et Lyon à partir du 10 mars. Chalair n'arrivait pas à dégager des bénéfices, malgré la subvention prévue dans le contrat. Cette ligne fait en effet l'objet d'une délégation de service public. EasyJet a été choisie parmi trois candidates. C'est celle qui demandait le moins de subvention : 328.000 euros versés pour assurer le service jusqu'au mois de septembre et la fin de la Délégation de Service Public.

D'ici là, il y aura trois rotations par semaine, réduites à deux en juillet et août. Avec un modèle économique très différent : des avions plus gros, des billets moins chers (150 à 160 euros l'aller-retour en moyenne). Et surtout les avions ne feront plus escale à Poitiers. "Un test grandeur nature" se félicite l'aéroport rochelais, qui prépare déjà sa prochaine délégation de service public, à partir d'octobre et pour quatre ans.

Gérard Pons, président du syndicat mixte et son directeur Thomas Juin © Radio France - Julien Fleury

Objectif 230.000 voyageurs

"Ce test grandeur nature va être regardé de près par les autres aéroports pour faire évoluer ces lignes de service public qui sont importantes" analyse Thomas Juin, directeur de l'aéroport, afin d'assurer des liaisons où les trains sont défaillants. Cette liaison pourrait à terme se passer d'argent public. L'exemple à suivre : La Rochelle - Marseille, opérée toute l'année par Ryanair, sans aucune subvention et avec des taux de remplissage excellents. L'aéroport de La Rochelle-Ré vise 230.000 voyageurs en 2023, soit le niveau d'avant la crise du Covid, qui serait atteint avec deux ans d'avance sur les prévisions.