La Rochelle, France

L'ATR 72 600 tourne à plein régime à La Rochelle. Cet appareil à hélices de 72 places déjà utilisé pour des rotations sur Lyon, est déployé depuis le 13 avril dernier sur une rotation quotidienne entre La Rochelle et Paris-Orly. Un test qui fonctionne en période estivale. Hop tablait sur des prévisions de 16.000 passagers à la fin octobre, ce chiffre a déjà été atteint à la fin septembre, et avec un taux d'occupation à 70%, la compagnie n'a pas hésité très longtemps pour annoncer qu'elle assurerait la liaison toute l'année.

Quatre rotations par semaine

D'un vol quotidien aujourd'hui sur Orly, Hop passera dès le 14 décembre à quatre rotations par semaine. Une le lundi, puis le vendredi, le samedi et le dimanche. Un nouveau rythme après une petite fermeture totale de la ligne sur un mois du 12 novembre au 13 décembre inclus. Pour Hélène Abraham, la Directrice Commerciale Marketing et Produits au sein de l'activité court-courrier de Hop, "cette période est creuse, et cela n'est économiquement pas rentable de maintenir cette ligne ouverte à ce moment là, par contre" dit-elle, "vous pouvez déjà réserver votre voyage pour Noël ou le jour de l'An, contrairement à nos "amis" du rails, notre réservation est ouverte ... nous".

Clin d’œil non dissimulé à la SNCF et ses TGV de plus en plus concurrentiels avec les plus rapides en près de 2 heures 30 entre La Rochelle et la capitale. "J'ai étudié les tarifs, et souvent l'avion est moins cher que le train", souligne Hélène Abraham. Démonstration à l'appui avec une comparaison opérée au cœur du mois d'octobre. A 55 euros TTC l'aller au lieu de 60 euros en train, l'ATR 72 600 peut parfois avoir l'avantage du tarif.

30 à 40% des passagers qui prennent le vol La Rochelle / Orly sont ensuite en correspondance sur un autre vol

Mais soyons honnête, il faut tout de même rajouter les frais de parking à l'aéroport si personne ne vient vous déposer, et ensuite l'acheminement d'Orly au cœur de Paris. Orlyval est le plus rapide, pas le moins cher, un peu plus de 12 euros, mais gageons que ce La Rochelle/Orly saura convaincre les plus pressés d'entre nous.

Les clients qui effectuent également des correspondances via Orly représentent tout de même 30 à 40% des passagers issus de La Rochelle, ce qui pour le coup surprend totalement la direction d'Hop qui ne s'attendait qu'à la moitié. De bons chiffres qui donnent le sourire à la compagnie. Elle observe aussi une forte hausse de la fréquentation sur la liaison La Rochelle / Ajaccio en période estivale,+50% cette année, et souligne que la ligne La Rochelle / Lyon est toujours très dynamique.

De là à voir de nouvelles lignes ouvrir au départ de la Rochelle, il n'y a qu'un pas. Hop veut y aller tranquillement sur ce dossier, sans précipitation, mais Thomas Juin, le directeur de l'aéroport de La Rochelle-Île de Ré, a déjà sa petite idée. Il souhaiterait une ouverture directe sur Marseille, Nice, Strasbourg ou Bâle Mulhouse. Pour lui, il y aurait également du potentiel pour une ouverture La Rochelle/Roissy, pour assurer des correspondances internationales. Des négociations sont en cours avec Air France.