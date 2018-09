Saint-Aignan-Grandlieu, France

Jean-Claude Lemasson, le maire de Saint-Aignan-de-Grandlieu, a passé 45 minutes avec la ministre des transports, Élisabeth Borne, ce jeudi. Une entrevue pour parler de l'avenir de sa commune avec le maintient et le réaménagement de l'aéroport de Nantes-Atlantique. Il en est ressorti avec quelques avancées qu'il a détaillées sur France Bleu Loire Océan.

Des engagement sur le plan de gêne sonore

"Dire que ça va mieux, je n'irai pas jusque là", prévient Jean-Claude Lemasson. "Je n'ai pas été totalement rassuré mais j'ai eu quelques engagements qui me laissent à penser que, enfin, la notion de la survie de Saint-Aignan-de-Grandlieu est entendue". Ces engagement portent notamment sur le plan de gène sonore. Il va être retravaillé et il devrait couvrir un plus large périmètre pour "permettre aux riverain de se protéger du bruit au moins quand ils sont à l'intérieur de chez eux". Il faudra ensuite travailler sur les questions d'éligibilité pour savoir qui a droit à des aides dans le cadre de ce plan de gène sonore. "Nous avons évoqué, avec la ministre, un travail sur les dates de construction des logements, un travail sur le déplafonnement des travaux puisque le plafond est beaucoup trop faible et donc le reste à charge beaucoup trop élevé", poursuit le maire de Saint-Aignan.

L'allongement de la piste de 800 mètres, ce n'est pas acceptable pour nous !

Dans les mois qui viennent, dès début 2019, la concertation autour du réaménagement de Nantes-Atlantique va être lancée, autour d'un plan établi par la DGAC, la direction de l'aviation civile. Dans les hypothèses de travail, il y a l'allongement de la piste de 800 mètres, ce qui la mettrait à moins de 900 mètres de Saint-Aignan. "J'ai obtenu d'être autour de la table, ainsi que les communes directement et indirectement concernées par l'aéroport, pour _discuter avec l'État des scénarios possibles du réaménagement de Nantes-Atlantique_. Jusque là, nous n'étions pas invités à discuter avec la DGAC et j'ai découvert ce plan par voie de presse. C'est quand même assez surprenant", s'agace l'élu. "Sur cette question de l'allongement de la piste de 800 mètres, ce n'est pas acceptable pour nous ! Et nous ne nous laisserons pas faire sans rien dire si c'est ce scénario qui est retenu".