Aéroport Nantes Atlantique : "Tenez vos promesses" lancent des élus des Pays de la Loire à Emmanuel Macron

Fin mai, Christelle Morançais avait déjà interpellé le gouvernement afin de démarrer rapidement les travaux de réaménagement de l'aéroport Nantes Atlantique, pointant l'inaction de l'État dans ce dossier.

ⓘ Publicité

Un appel qui n'avait pas reçu d'écho particulier. Cette fois, la présidente de la région des Pays de la Loire, Christelle Morançais, s'entoure de plusieurs élus ligériens qui ne sont pas forcément de son bord politique dont les maires de gauche de Nantes, du Mans et de Laval. Ensemble, ils signent ce lundi 26 juin une lettre ouverte adressée à Emmanuel Macron, intitulée "Tenez vos promesses".

En février 2019, Christelle Morançais et le Premier ministre Edouard Philippe avaient signé un Contrat d'avenir pour la région , et il avait été établi pour compenser l'abandon, un an plus tôt, du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes.

"Ce statu quo est insupportable"

Dans un communiqué, les élus ligériens estiment que rien ne bouge et se sentent abandonnés : "les principaux engagements pris par l’État n’ont pas été tenus, à commencer par le premier d’entre eux : le réaménagement de l’aéroport Nantes Atlantique, dont l’état de vétusté est indigne d’une région comme la nôtre, de Nantes Métropole et de nos départements, qui ont un besoin vital de se connecter efficacement au reste du pays, de l’Europe et au-delà" écrivent-ils.