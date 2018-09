Entzheim, France

Les vols entre minuit et 6 heures du matin sont interdits à l'aéroport d'Entzheim. Pourtant depuis 2013, de plus en plus d'avions décollent ou atterrissent en pleine nuit. Ils étaient 50 en 2017. Un chiffre en hausse en 2018. C'en est trop pour Francis Rohmer qui habite juste à côté.

Ça réveille les habitants

"Ces avions ils arrivent en pleine nuit : à 1 heure, 2 heures ou 3 heures du matin. Et ils sont à 75 décibels, alors que le seuil de tolérance est fixé à 65 décibels. Donc ça réveille les habitants."

Francis Rohmer est aussi le président de l'union fédérale contre les nuisances de l'aéroport d'Entzheim (UFNASE). Excédés, M. Rohmer et d'autres riverains ont décidé d'agir. Ils demandent l'adoption d'un arrêté ministériel pour l'aéroport d'Entzheim.

Une réglementation qui existe déjà dans la plupart des aéroports français

"On souhaite l'interdiction des vols entre 23 heures et 6 heures du matin, ainsi que des sanctions en cas d'infraction. Avec des amendes pouvant aller jusqu'à 20.000 euros et des saisies d'avions en cas de non paiement de l'amende."

Cette réglementation existe déjà dans la plupart des aéroports français.

Et pour se faire entendre, M. Rohmer et d'autres riverains manifestent ce lundi à 18 heures sur le parking de l'aéroport Strasbourg-Entzheim. 200 personnes sont attendues.