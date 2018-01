Strasbourg, France

En 2017, il y a eu près de 136 000 voyageurs en plus à l'aéroport de Strasbourg par rapport à 2016 (+13%). L'objectif est de poursuivre sur cette lancée en 2018 avec de nouvelles destinations.

Les nouvelles lignes

En avril, une ligne vers Agadir sera ouverte. Puis, en juin ce seront Heraklion (Grèce), Grande Canarie (Espagne), Kayseri (Turquie), Oujda (Maroc) et Toulon qui seront accessibles depuis Strasbourg. A la même période une ligne low cost vers Bastia sera mise en place. Enfin, en juillet les Alsaciens pourront aller directement à Rhodes en Grèce depuis Entzheim.

2 nouveautés avec @hopinfos au départ de Strasbourg ! TOULON tous les samedis du 23 juin au 29 septembre et BASTIA tous les samedis et dimanches du 2 juin au 30 septembre ! ✈️😍 pic.twitter.com/eCnxZU19OJ — Aéroport Strasbourg (@aeroport_sxb) December 22, 2017

Continuer à développer les vols touristiques

Historiquement, l'aéroport de Strasbourg était un aéroport d'affaire. Cela fait donc quelques années qu'Entzheim tente de séduire une clientèle touristique. C'était encore le cas en 2017 avec l'ouverture de lignes vers Athènes, Dubrovnik et Fès. Cela permet bien sûr aux Alsaciens de partir plus facilement en vacances mais également aux touristes de venir plus facilement dans la région. Par exemple, en décembre 2017, il y a eu 15% de voyageurs en plus, venus en Alsace pendant le marché de Noël, par rapport à 2016.

Jouer la carte du low cost

L'aéroport de Strasbourg compte toujours plus sur les compagnies Hop! et Volotea pour proposer des prix toujours plus attractifs. Dernier exemple en date : l'ouverture d'une liaison avec Rennes au mois de décembre. Les lignes intérieurs ont profité du développement du low cost avec des dizaines de milliers de voyageurs en plus vers Bordeaux, Nice et Lyon. En bref, le nombre de passagers sur les vols touristiques et low cost a augmenté de plus de 33% en 2017.