Aéroport Tarbes Lourdes Pyrénées : les parkings saturés, bientôt payants ?

Les parkings gratuits de l'aéroport Tarbes Lourdes Pyrénées sont complètement saturés pendant les vacances. Pas une place de libre en journée pour les voyageurs qui tournent en rond dans leur voiture. Les gens finissent par se garer sur les terre-pleins ou dans l'herbe le long de la route afin de ne pas rater leur avion.

Payer pour avoir sa place ?

L'aéroport recommande d'ailleurs aux voyageurs d'anticiper leur arrivée et de privilégier dans la mesure du possible, le covoiturage, la dépose par des proches ou d’utiliser les navettes depuis Tarbes et Lourdes. La situation est nouvelle selon la direction de l'aéroport. Il faut aussi dire que le parking gratuit, c'est l'un des atouts de l'aéroport tarbais par rapport à celui de Pau.

Pourtant certains usagers en viennent à se demander s'ils ne préfèreraient pas payer pour être certains d'avoir une place. "Je galère. Je tourne depuis un quart d'heure", explique ce voyageur qui n'a jamais vu ça dans un aéroport. "Qu'ils fassent un parking gratuit pour les personnels de l'aéroport, ok. Mais regardez les pelouses dans quel état elles sont. C'est quand même désolant !" Plus loin, une touriste anglaise qui vient pour le vol à destination de Londres s'agace aussi de ne pas trouver de place handicapée.

La direction de l'aéroport et Pyrénia, le propriétaire, assurent pourtant être en réflexion face à "cette situation de suractivité des parkings" pour étudier les possibilités d'augmentation de la capacité ou "envisager à moyen terme" la fin de la gratuité.