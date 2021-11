Aéroport Toulouse-Blagnac : la fréquentation repart à la hausse mais reste de moitié inférieure à 2019

En 2019, l'aéroport Toulouse-Blagnac avait atteint un pic à 9,6 millions de passagers annuel. Le covid-19 a eu raison de l'objectif des 10 millions. En 2020, ce sont un peu plus de 3 millions de passagers qui ont franchi les portes de l'aéroport. Et selon toute vraisemblance, les chiffres 2021 ne seront guère plus élevés. Au premier trimestre, la fréquentation représentait 19% de celle de 2019 à la même époque. Au deuxième trimestre, on était à 22%. "L'été nous a apporté une reprise du trafic avec une fréquentation de 55% par rapport à 2019. Le début d'année était faible mais nos passagers reprennent leurs habitudes petit à petit. C'est une phase de reprise", explique Bruno Balerdi directeur commercial, clients et communication de l'aéroport.

Retour à la normale espéré en 2025

Les commerces des terminaux ont quasiment tous rouvert, excepté un point de restauration. Au moins deux ont fermé leurs portes définitivement à cause de la crise du covid-19. L'aéroport espère que la croissance entrevue depuis l'été va se maintenir : "on reste prudents, concède Bruno Balerdi. L'épidémie est toujours là et tout dépendra des mesures sanitaires mises en place. Les annonces du président Macron sur la dose de rappel et le pass sanitaire nous imposent aussi d'être vigilants dans nos prévisions."

Il faudra plusieurs années avant de retrouver des niveaux de fréquentation d'avant covid, "probablement d'ici 2025" détaille Bruno Balerdi. En attendant, l'aéroport Toulouse-Blagnac espère des fêtes de fin d'année pleines avec 57 destinations au programme dont 42 à l'étranger. "Il reste encore des places, rassure Bruno Balerdi. Mais il faut se dépêcher. Les premiers retours des compagnies aériennes sur la période de décembre et des vacances sont encourageants."